Опыт Турции будут использовать в строящейся больнице на 630 коек в Кокшетау

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Новая многопрофильная областная больница на 630 коек появится к 2025 году в Кокшетау. О том, чего ждать жителям региона от нового проекта, рассказал руководитель управления здравоохранения Акмолинской области Нариман Сыздыков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Согласно поручению Главы государства, необходимо пересмотреть имеющиеся ресурсы отрасли здравоохранения и расставить приоритеты. В частности, Президент поручил обратить особое внимание на строительство 20 многопрофильных больниц с использованием механизма ГЧП, отметив, что государству не нужны такие формы ГЧП, когда расходы на возведение новых объектов превышают стоимость действующих современных клиник.

«В этой связи возникла острая необходимость изучить этот вопрос лично. Как вы знаете, в Акмолинской области планируется строительство многопрофильной областной больницы на 630 коек в районе Сарыарка города Кокшетау. Акиматом областного центра уже выделен участок на 17 га, подведены коммуникации. Застройщиком этого большого медкомплекса выступает компания ТОО «РенЭлл», заказчиком строительства является Министерство здравоохранения. Была создана рабочая группа, в рамках работы которой определены медико-техническое задание, потенциал больницы, медоборудование и кадры», - поделился Н. Сыздыков.

По словам главы облздрава, на сегодня компания переходит ко второй фазе – началу строительства.

«В этой связи возникла необходимость посмотреть, как работает данный застройщик на территории своей страны, какие проекты он реализовал. Поэтому совместно с директором многопрофильной областной больницы Нурланом Жаровым мы выехали в Турцию, где у нас прошла встреча с представителями медицинской общественности, в частности, мы были на приеме у главного врача города Стамбула, посетили самую большую клинику Турции. Она расположена на территории порядка 450 тысяч кв.м. Это целый город, насчитывающий около 10 тысяч работников, 3600 койко-мест и около 90 операционных. Они охватывают абсолютно все профили, что существуют в системе здравоохранения», - продолжил рассказ Н. Сыздыков.

Кроме вышеназванной клиники, акмолинская делегация посетила клинику города Бурсы, которая построена тем же застройщиком в рамках ГЧП.

«Здесь площадь уже была меньше - 1600 койко-мест. По проекту, дизайну, логистике и расположению эта больница очень похожа на ту, что будет построена в Акмолинской области», - отметил Н. Сыздыков.

Так, гостям продемонстрировали уникальные методы не только медицинского формата, но и в сфере организации труда.

«Удивило наличие пневмопочты. В каждом отделении есть специальный ящик, куда складываются цилиндры – контейнеры с анализами человека, и по всей больнице централизовано, через трубы все эти анализы поступают вниз – в лабораторию. На каждом анализе есть шрих-код, и вся информация автоматически загружается в информационную систему. Также очень поразило наличие ситуационного центра, включающего все возможные средства контроля: видеонаблюдение, аудионаблюдение, наблюдение информационной системы. Центры работают очень оперативно.

Здесь видны практически все сферы деятельности: и медицинская часть, и инженерная, и экономическая. Что примечательно – в Турции медработники занимаются исключительно медицинской работой, в том числе и руководитель. Его основная задача – лечить больных. И он этим занимается. Всю остальную немедицинскую работу оказывают аутсорсинговые компании, которые работают в сфере сервиса.

У нас же главный врач, кроме того, что он врач, должен еще заниматься экономическими, финансовыми и другими вопросами. Главный врач у них тоже менеджер, но он занимается менеджментом заболевания. Как пациента нужно принять, какие исследования назначить, какие методы лечения или операции должны быть использованы, какие медикаменты, какой контроль анализов - это все менеджмент здоровья – health-management. Медики отделены от несвойственной им работы. Мы тоже будем стараться над этим работать, чтобы повысить качество медицины. И это здорово, что в Акмолинской области реализуется один из 20 проектов, о которых говорили в Правительстве. Наличие такой высокотехнологичной клиники с прекрасным менеджментом более чем необходимо для нас», - резюмировал Н. Сыздыков.

Завершение строительства больницы планируется к 2025 году.