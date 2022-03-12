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    17:48, 12 Март 2022 | GMT +6

    Опыт Татарстана по цифровизации электросетей изучили в Минэнерго РК

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министерство энергетики РК провело встречу с АО «Сетевая Компания» - представителями электросетевой компании Республики Татарстан, АО «Самрук энерго» и АО «KEGOC» по вопросам развития электроэнергетической инфраструктуры, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства энергетики РК.

    В Министерстве энергетики состоялась встреча по вопросам развития электроэнергетической инфраструктуры.

    В рамках встречи АО «Сетевая Компания» презентовала свой опыт и достижения по цифровизации электросетевого комплекса Республики Татарстан.

    В свою очередь, вице-министр энергетики РК проинформировал о том, что на сегодняшний день в Казахстане ведется работа по разработке концепции внедрения технологии «Умных сетей», в рамках которой изучение опыта Республики Татарстан вызывает определенный интерес.

    Кроме того, были озвучены предложения по созданию рабочей группы в целях организации совещаний с заинтересованными предприятиями Казахстана для дальнейшего обмена опытом и развития отрасли.


    Теги:
    Цифровой Казахстан Минэнерго РК Сотрудничество Энергетика Татарстан Общество
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