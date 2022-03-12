17:48, 12 Март 2022 | GMT +6
Опыт Татарстана по цифровизации электросетей изучили в Минэнерго РК
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министерство энергетики РК провело встречу с АО «Сетевая Компания» - представителями электросетевой компании Республики Татарстан, АО «Самрук энерго» и АО «KEGOC» по вопросам развития электроэнергетической инфраструктуры, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства энергетики РК.
В Министерстве энергетики состоялась встреча по вопросам развития электроэнергетической инфраструктуры.
В рамках встречи АО «Сетевая Компания» презентовала свой опыт и достижения по цифровизации электросетевого комплекса Республики Татарстан.
В свою очередь, вице-министр энергетики РК проинформировал о том, что на сегодняшний день в Казахстане ведется работа по разработке концепции внедрения технологии «Умных сетей», в рамках которой изучение опыта Республики Татарстан вызывает определенный интерес.
Кроме того, были озвучены предложения по созданию рабочей группы в целях организации совещаний с заинтересованными предприятиями Казахстана для дальнейшего обмена опытом и развития отрасли.