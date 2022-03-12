Опыт Татарстана по цифровизации электросетей изучили в Минэнерго РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министерство энергетики РК провело встречу с АО «Сетевая Компания» - представителями электросетевой компании Республики Татарстан, АО «Самрук энерго» и АО «KEGOC» по вопросам развития электроэнергетической инфраструктуры, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства энергетики РК.

В Министерстве энергетики состоялась встреча по вопросам развития электроэнергетической инфраструктуры.

В рамках встречи АО «Сетевая Компания» презентовала свой опыт и достижения по цифровизации электросетевого комплекса Республики Татарстан.

В свою очередь, вице-министр энергетики РК проинформировал о том, что на сегодняшний день в Казахстане ведется работа по разработке концепции внедрения технологии «Умных сетей», в рамках которой изучение опыта Республики Татарстан вызывает определенный интерес.

Кроме того, были озвучены предложения по созданию рабочей группы в целях организации совещаний с заинтересованными предприятиями Казахстана для дальнейшего обмена опытом и развития отрасли.