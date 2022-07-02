Опыт развитых стран показал, что общественность играет определяющую роль в экосфере - эксперт

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Директор департамента экологической политики и устойчивого развития Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК Акзан Ширанов рассказал в интервью корреспонденту МИА «Казинформ» об актуальных экологических проблемах страны, необходимости повышении экологической культуры населения и особенностях реализации национального проекта «Жасыл Казахстан».

- Акзан Рашидович, почему сегодня становятся особо актуальными вопросы повышения экологической культуры?

- В Казахстане имеется ряд экологических проблем: это и качество атмосферного воздуха, загрязнение поверхностных вод и почв, низкий уровень переработки твердых бытовых отходов и так далее.

Сложившаяся экологическая ситуация ставит вопрос о пересмотре социокультурных установок, ценностей, целей, степени разумности нашего отношения к природе. В этой связи, важную роль играет формирование экологической культуры у населения. Поэтому неслучайно именно экологическое образование стало одним из приоритетных направлений национального проекта «Жасыл Казахстан».

- Расскажите о национальном проекте «Зеленый Казахстан», о его целях и направлениях.

- В соответствии с поручением Президента РК Касым-Жомарта Кемелевича Токаева разработан национальный проект «Зеленый Казахстан» на 2021-2025 годы, который 12 октября 2021 года принят и утвержден на заседании Правительства РК.

Целью проекта является создание благоприятной среды проживания для населения и улучшение экологической ситуации, в том числе: улучшение качества атмосферного воздуха, эффективное обращение с отходами производства и потребления, эффективное и бережное использование воды, сохранение экосистем озера Балхаш и Северного Аральского моря, сохранение биологического разнообразия путем увеличения численности редких и исчезающих видов животных и ихтиофауны, а также создание особо охраняемых природных территорий, увеличение площади зеленых насаждений, привитие бережного отношения к природе и животному миру, а также модернизация экологического сознания населения. Национальный проект включает 4 основных направления.

Первое направление - «Таза Қазақстан» - способствует решению основных экологических проблем, таких как улучшение качества атмосферного воздуха, управление отходами и сохранение экосистем водных объектов страны.

В рамках направления предполагается сокращение выбросов на 16 крупнейших промышленных предприятиях за 5 лет на 20%. Планируется установить более 8 тыс. контейнеров для раздельного сбора, увеличить утилизацию ТБО с 18% до 34%.

В части сохранения экосистем водных объектов планируется реализация второй фазы проекта «Регулирование русла реки Сырдарья и сохранение северной части Аральского моря». Предусмотрены мероприятия по увеличению водности и пропускной способности рек, находящихся в бассейне озера Балхаш.

Второе направление – «Үнемді Қазақстан». В рамках задачи по повышению продуктивности за счет экономного использования воды планируется сократить потери воды при орошении на 4 кубических км, за счет реконструкции 401 и цифровизации 212 каналов.

В нацпроекте предусмотрены мероприятия по увеличению орошаемых земель на 600 тыс. га.

Для создания дополнительных источников орошения планируется до 2025 года строительство 9 новых водохранилищ в Акмолинской, Западно-Казахстанской, Жамбылской, Кызылординской и Туркестанской областях с объемом накопления 1,7 кубических км. Предусмотрены меры по улучшению управления водными ресурсами и недопущению дефицита воды.

Вторая задача в рамках данного направления – повышение энергоэффективности, в том числе в сфере обрабатывающей промышленности, за счет модернизации технологического оборудования промышленных предприятий и модернизации освещения в бюджетном секторе.

В рамках направления «Табиғат» предполагается реализация поручения Главы государства по посадке 2-х млрд деревьев с приживаемостью не менее 65% и проведение мероприятий по восстановлению численности редких и исчезающих видов животных.

Четвертое направление - «Экология болашағы» - направлено на повышение уровня экообразования и культуры населения.

- Можете рассказать подробнее о направлении «Экология болашағы», о внедрении экологического образования в Казахстане?

- Большое внимание должно быть уделено построению общества устойчивого развития. Направление по повышению уровня экообразования и культуры является базовым в настоящем нацпроекте, потому что все природоохранные и экосберегающие мероприятия и политика должны опираться, в первую очередь, на граждан, имеющих базовые представления об экологии и защите окружающей среды. Опыт развитых стран показал, что общественность играет определяющую роль в экологической сфере. В настоящее время ситуация в этой сфере предопределяет необходимость проведения реформ в сфере образования и экопросвещения, без которых другие мероприятия нацпроекта не найдут поддержки и понимания у граждан.

В данном направлении поставлено две задачи. Первое - это интеграция экологических аспектов в систему образования и просвещения. В программу 6 класса средней школы уже внедрен новый курс по выбору «Экология», а также планируется создание сети центров экологического просвещения (экостанции, кружки и др.).

Второе - это формирование экоориентированного информационного пространства. Будут реализованы такие мероприятия, как разработка и реализация медиа-плана по экологическому образованию, проведение экологической акции «Birge-taza Qazaqstan».

-Зачем необходимо экологическое образование?

-Важным слагающим обеспечения устойчивого развития республики и рационального использования ее природных ресурсов является повышение уровня информированности всех групп населения, которое достигается посредством экологического образования и воспитания, формирующего в конечном счете экологическую культуру общества.

Известно, что одной из причин ухудшения состояния окружающей среды является недостаточный уровень экологических знаний и низкий уровень экологической культуры населения. Это касается и специалистов различных отраслей экономики, связанных с природопользованием.

Поэтому мы должны прививать широкой общественности новую экокультуру по охране окружающей среды. Необходимо формировать среди населения ответственное и экономное отношение к использованию энергии, воды и других природных ресурсов, привычку раздельного сбора бытового мусора для его дальнейшей переработки.

Также необходимо полноценное включение тем, связанных с охраной окружающей среды, в учебные планы образовательных организаций. Необходимо проведение широкой информационной кампании и внедрение образовательных программ для повышения осведомленности населения в вопросах использования ресурсов и экологических проблем.

Нашим министерством совместно с Министерством просвещения проводится системная работа по повышению экологического образования. В общеобразовательных школах проводятся экологические часы. Во внеклассной деятельности проводятся следующие информационно-экологические, социально-значимые мероприятия: акции, выставки, конкурсы на лучшее озеленение школы и прилегающей территории, экологические инициативы, экологическое просвещение для местного населения. Все эти меры позволят изменить в лучшую сторону модель поведения населения.

-В последние десятилетия в мире все больше говорят об экологической культуре бизнеса. Что это такое?

-Экологическую культуру бизнеса можно выразить в трех словах – люди, планета, выгода. То есть при ведении бизнеса, принося пользу людям и себе, не нужно забывать и об окружающей среде. Бизнес при правильной организации может быть и экологически ответственным, и экономически выгодным. В последние годы набирает популярность экологическое, социальное и корпоративное управление (ESG). Смысл этого понятия в том, насколько та или иная компания хорошо относится к природе и своим сотрудникам, насколько эта компания экологична и социально ориентирована.

В Казахстане коалицией за «зеленую экономику» и развитие G-Global при поддержке Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК и Офиса Программ ОБСЕ в Нур-Султане ежегодно проводится конкурс на самый «зеленый офис».

«Зеленый офис» - это здание, в котором экономно используются все ресурсы и проявляется забота об окружающей среде, то есть внедряются технологии экономии электроэнергии, тепла, воды, бумаги, отказываются от лишних закупок, пластика, используют экологически безопасные средства и технологии, очищают, ионизируют и увлажняют воздух, раздельно сортируют бытовой мусор и сдают его в переработку. Помимо этого, «зеленый офис» должен заботиться о повышении комфорта рабочих мест для сотрудников.

Главной целью конкурса является продвижение принципов экологического образа жизни, «зелёных» и низкоуглеродных технологий для повышения экологичности, комфорта и эргономичности зданий общественного пользования, распространение лучших практик и технологических решений передового опыта.

Всего за три года реализации проекта победителями конкурса стали 70 зданий. В этом году планируется отобрать еще 30 объектов. Итоги конкурса будут подведены в октябре 2022 года на торжественной церемонии награждения в Нур-Султане.

-Не секрет, что уровень экологической культуры в обществе оставляет желать лучшего. В чем, на ваш взгляд, причина?

-Я думаю, что на уровень экологической культуры влияют как объективные, так и субъективные факторы социально-экономического и политического характера. Вместе с тем, каждый человек должен начинать с себя. Как сказал Махатма Ганди: «Если хочешь изменить мир, изменись сам».

Наступило время, когда каждый человек, начиная с раннего детства, должен серьезно задуматься о земле, воде, воздухе и стараться их сохранять.

Каждый из нас может вносить свой небольшой вклад, чтобы сохранить нашу природу, снижая потребление ресурсов планеты: сесть на велосипед, стать активнее пользоваться общественным транспортом, заменить дома традиционные лампочки на энергоэффективные, выключать кран с водой, когда чистим зубы, сортировать раздельно мусор, перестать пользоваться пластиковыми пакетами.

Чрезвычайно важны деревья - легкие планеты. Одно дерево может вырабатывать 2 литра кислорода, что хватит на три дня для одного человека. Известно, что одно посаженное дерево компенсирует 1000 кг парниковых выбросов. Чтобы заплатить за свой жизненный комфорт, каждый житель планеты должен высаживать не менее 14 деревьев в год.

Было бы замечательно, если бы в каждой казахстанской семье была традиция посадить дерево, которое станет символом добра, достатка и экологической устойчивости семьи.



