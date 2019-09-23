Опыт работы в ООН поможет Президенту продвигать интересы Казахстана – эксперты

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Участие Касым-Жомарта Токаева в работе 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН с 23 по 25 сентября уже в качестве Главы государства, несомненно, станет важной вехой во взаимодействии страны и этой авторитетной международной организации. Так считает директор Казахстанского института стратегических исследований при Президенте Республики Казахстан Зарема Шаукенова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Эксперт отмечает, что в 2011–2013 годах К.Токаев успешно работал заместителем Генерального секретаря ООН и ему очень хорошо знакома специфика деятельности ООН.

«С момента вступления Казахстана в Организацию Объединенных Наций в качестве суверенного государства, стратегическое сотрудничество нашей страны с крупнейшей международной организацией успешно и последовательно развивается на протяжении 27 лет. Не случайно, что на площадке ООН Казахстан выдвинул ряд важнейших инициатив, позволивших государству внести весомый вклад в международные усилия по обеспечению мира и безопасности. В этой связи, прежде всего, следует отметить созыв Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА), идея о создании которого была выдвинута Первым Президентом Республики Казахстан-Елбасы Нурсултаном Абишевичем Назарбаевым 5 октября 1992 года на полях 47-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. На сегодняшний день СВМДА представляет собой ведущую диалоговую площадку по укреплению безопасности и стабильности в Азиатском регионе, участниками которой являются уже 27 государств.

Особый вклад Казахстан внес в деятельность ООН в области разоружения и укрепления режима нераспространения ядерного оружия. Казахстан стал лидирующим участником международного антиядерного движения, показав на собственном примере, что можно добровольно отказаться от обладания ядерным арсеналом и, вместе с тем, укрепить свою независимость и безопасность. В этой связи, историческим решением ООН является единогласное принятие резолюции об объявлении 29 августа Международным днем действий против ядерных испытаний. Эта резолюция была инициирована Казахстаном, в честь закрытия Семипалатинского ядерного полигона 29 августа 1991 года», – сказала З.Шаукенова.

По ее мнению, утверждение инициированной Елбасы Всеобщей декларации о построении мира, свободного от ядерного оружия, вступление в силу Договора о зоне, свободной от ядерного оружия в Центральной Азии в 2009 году, присвоение Манифесту «Мир. ХХI век» уникального статуса официального документа 70-й сессии Генассамблеи ООН в 2015 году стали важнейшими вехами в продуктивном сотрудничестве Казахстана и ООН. Кульминационным этапом в истории этого сотрудничества стало избрание Казахстана непостоянным членом Совета Безопасности ООН на период 2017-2018 годов.

З. Шаукенова также напомнила, что в январе 2018 года Елбасы, в качестве председателя заседания Совбеза ООН, подчеркнул, что избрание Казахстана в непостоянные члены Совета Безопасности ООН и его председательство – знак доверия мирового сообщества.

Как отметила директор КИСИ, в 2019 году, при обсуждении итогов работы Казахстана в Совбезе, государственный министр Великобритании по делам Европы и Америки Алан Данкан признал региональное лидерство Казахстана и его возросший авторитет на политической карте мира.

Что касается нынешней сессии Генеральной Ассамблеи ООН, то, по мнению З.Шаукеновой, К.Токаев представит видение Казахстана об устойчивом развитии, продовольственной безопасности, всеобщем охвате услугами здравоохранения и образования, по вопросам окружающей среды.

В свою очередь, руководитель отдела международных исследований КИСИ Асель Назарбетова отметила, что за время работы в СБ ООН Казахстану удалось обратить внимание мирового сообщества на проблемы Центрально-Азиатского региона, на ситуацию в Афганистане, а также расширить географию своего сотрудничества со странами мира.

Также, по мнению эксперта, можно ожидать значительных результатов от участия Главы государства в 74-й сессии Генассамблеи ООН.

«Безусловно, опыт, который имеется у Касым-Жомарта Токаева не только на посту заместителя Генерального секретаря ООН, а вообще, в целом, опыт, профессионализм в области международных отношений, поможет ему обсуждать вопросы повестки дня с глубоким пониманием, выступать с предложениями от Казахстана и от себя лично», – сказала А.Назарбетова.

Этой точки зрения придерживается и такой эксперт, как Ануар Шотбай, который подчеркнул, что Касым-Жомарт Токаев хорошо знает работу ООН.

«Касым-Жомарт Токаев впервые будет выступать с трибуны ООН в качестве Президент Казахстана. В Организации Объединенных Наций он не новичок, был заместителем Генерального секретаря-руководителем Женевского отделения ООН. Всю структуру и работу Организации он знает более, чем хорошо. Это знание «внутренней кухни», его авторитет в ООН и личные контакты позволят ему достичь поставленных целей. В Казахстане Министерство иностранных дел является ретранслятором генеральной установки, которую до этого давал Первый Президент Нурсултан Назарбаев, и Касым-Жомарт Кемелевич проводил эту установку, а теперь такое удачное стечение обстоятельств, что весь предыдущий опыт работы будет ему помогать. Весь этот опыт и знания позволят Президенту еще лучше отстаивать интересы Республики Казахстан», – сказал Ануар Шотбай.

Эксперт также отметил, что опыт работы в ООН помогает К.Токаеву решать задачи, стоящие перед ним, как перед Главой государства. Например, работая в Женеве, Президент наработал определенный опыт в оптимизации управленческих структур, сокращении бюрократического аппарата, а также начал активно работать в социальных сетях.

Напомним, что на 74-й сессии Генассамблеи ООН планируется выступление Касым-Жомарта Токаева в общих дебатах по вопросам искоренения бедности, продвижения качественного образования и другим. Также Президент примет участие в Форуме высокого уровня по вопросам устойчивого развития, проведет ряд важных встреч.