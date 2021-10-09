Опыт карагандинских аграриев предложили распространить на республику

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Мажилисмены встретились с акимом Карагандинской области Женисом Касымбеком. Глава региона рассказал о развитии АПК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В областном акимате состоялось выездное заседание Комитета по аграрным вопросам Мажилиса Парламента РК. В нём приняли участие вице-министр сельского хозяйства Женис Осербай, вице-министр торговли и интеграции Ержан Казанбаев, а также сельхозтоваропроизводители. Обсуждались вопросы укрепления продовольственной безопасности и снижения цен на продукты, развития сети оптово-распределительных центров.

«По итогам 8 месяцев объём производства валовой продукции сельского хозяйства в области составил 217,8 млрд тенге, с ростом на 3,7%. Завершена уборка зерновых культур. При средней урожайности 9,3 ц/га собрано 894 тыс. тонн, в том числе пшеницы 727 тыс. тонн. Засыпано 109 тыс. тонн семян зерновых», – сообщил заместитель акима Карагандинской области Серик Шайдаров.

Он озвучил перечень продуктов, по которым в области стопроцентное обеспечение за счёт внутреннего производства. Это мука пшеничная 1-го сорта, хлеб из муки 1-го сорта, картофель, говядина, мясо птицы, макаронные изделия, яйца, морковь. И ещё по шести видам продуктов обеспеченность частичная – до 49%.

Из списка в 19 наименований социально значимых продовольственных товаров в регионе производится 14.

В этом году в области в сфере АПК реализовано 13 проектов, ещё два планируется до конца года. По словам замакима области, меры господдержки в сельском хозяйстве за 5 лет увеличились в 2,6 раза.

По мнению депутатов, полезный опыт Карагандинской области можно использовать в других регионах.

«Приоритетом является развитие реального сектора экономики с упором на село. Карагандинская область промышленная, но местные аграрии производят достаточно продукции. Это способствует стабилизации цен. Информация, полученная из первых рук, очень важна для развития отрасли и решения задач, поставленных Главой государства», – отметил депутат Айкын Конуров.

Сельхозтоваропроизводители озвучили ряд проблем. Некоторые можно решить на уровне правительства, есть и те, что требуют законодательных инициатив.

По результатам выездного совещания будут даны рекомендации уполномоченным органам.