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Опыт какой страны взят за основу при строительстве госпиталей в Казахстане

15 Ноября 2021 17:42
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Опыт какой страны взят за основу при строительстве госпиталей в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Опыт какой страны взят за основу при строительстве новых госпиталей в Казахстане, рассказал Премьер-Министр РК Аскар Мамин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«В условиях пандемии в кратчайшие сроки было построено 17 больниц, которые приняли на себя основную нагрузку», - сказал Аскар Мамин, отвечая на вопросы в ходе встречи с представителями СМИ. По его словам, эти больницы оснащены самым современным оборудованием и в них созданы все условия для работы медиков. Это дало возможность справиться с наплывом больных во время пандемии.

«У нас в планах построить 20 современных госпиталей по всему Казахстану. Мы в этом плане изучали опыт Турции. Я специально был в рабочей командировке в Турции и посещал госпитали, которые были построены. Турция сделал рывок в этой сфере. Мы сейчас такие модели реализуем в Казахстане. Строится сейчас несколько госпиталей по ГЧП. Они дадут нам задел на следующие несколько десятков лет», - добавил Аскар Мамин.


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#Правительство РК   #Премьер-министр РК   #Строительство   #Здравоохранение   #Аскар Мамин  
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Автор:

Серик Сабеков

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