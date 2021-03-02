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Опубликованы видеофрагменты со встречи Касым-Жомарта Токаева с Садыром Жапаровым

Редактор:  
Гульмира Байзакова
2 Марта 2021, 23:03
Опубликованы видеофрагменты со встречи Касым-Жомарта Токаева с Садыром Жапаровым

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Пресс-секретарь Президента РК Берик Уали опубликовал видеофрагменты со встречи Главы государства Касым-Жомарта Токаева с Президентом Кыргызской Республики Садыром Жапаровым, прибывшим в нашу страну с государственным визитом. Об этом передает МИА «Казинформ».


В ходе встречи лидеры Казахстана и Кыргызстана рассмотрели широкий круг вопросов двустороннего стратегического партнерства. В частности, обсуждались ключевые аспекты политического, торгово-экономического, инвестиционного, транспортно-логистического, водно-энергетического, культурно-гуманитарного сотрудничества, совместные усилия по борьбе с коронавирусом, а также взаимодействие по линии Евразийской интеграции и многосторонних структур.
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