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Опубликованы контакты консулов РК в Украине

27 Февраля 2022 16:43
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Опубликованы контакты консулов РК в Украине

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Опубликованы контакты почетных консулов РК в Украине, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Почетное консульство Республики Казахстан в Днепре

Почетный консул: Медяник Инна Сергеевна.

Консульский округ: Днепропетровская область.

Адрес: 49000, Украина, г. Днепр, пр. Дмитрия Яворницкого, 22.

Телефон: +38 (098) 222-94-37.

Эл.почта: consul.kz.dp@gmail.com

Почетное консульство Республики Казахстан во Львове

Почетный консул: Маслюк Галина Дмитриевна.

Консульский округ: Львовская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Черновицкая, Тернопольская, Хмельницкая, Ровенская и Волынская области.

Адрес: 79016, Украина, г. Львов, ул. Замкнена, д. 3/1.

Телефон: +38 (032) 240-36-70.

Эл.почта: consul@kazconsul.com.ua

Почетное консульство Республики Казахстан в Одессе

Почетный консул: Продаевич Сергей Александрович.

Консульский округ: Одесская, Николаевская и Херсонская области.

Адрес: 65007, Украина, г. Одесса, ул. Пантелеймоновская, д. 101/11.

Телефон: +38 (094) 949-27-52.

Эл.почта: consulkzod@gmail.com

Почетное консульство Республики Казахстан в Харькове

Почетный консул: Наджафли Эмин Муса оглы.

Консульский округ: Харьковская, Полтавская и Сумская области.

Адрес: 61052, Украина, г. Харьков, ул. Полтавский шлях, д. 7.

Телефон: +38 (067) 190-77-77.

Эл.почта: consul.kz.kh@gmail.com

Веб-сайт: consulkz.kh.ua.


Напомним, вчера официальный представитель Министерства иностранных дел РК Айбек Смадияров прокомментировал работу по эвакуации граждан Казахстана из Украины и рассказал о ситуации на границе Украины с казахстанскими гражданами. Также стало известно, что посольством Казахстана в Киеве сформирована к отправке еще одна группа казахстанских граждан. А. Смадияров заверил, что данных о пострадавших казахстанцев в Украине нет. Посольство Казахстана в Киеве работает в штатном режиме.


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#Внешняя политика Казахстана   #МИД РК   #Россия   #Украина   #Общество   #Кризис   #Политика  
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Автор:

Серик Сабеков

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