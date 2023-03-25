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Опубликованы итоги выборов в городской маслихат Уральска

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
25 Марта 2023, 02:16
Опубликованы итоги выборов в городской маслихат Уральска

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - Стали известны итоги выборов депутатов маслихата Уральска, передает МИА «Казинформ».

Согласно данным Уральской городской территориальной избирательной комиссии, голоса избирателей разделились следующим образом:

по избирательному округу №1 - Жуматаев Ерлан Умирзакович;

по избирательному округу №2 - Абенов Нурлыкан Нуржанович;

по избирательному округу №3 - Султанов Акылбек Узакбаевич;

по избирательному округу № 4 - Исмагулов Нурбулат Айдынгалиевич;

по избирательному округу № 5 - Мухамбетжанов Бауыржан Камарович;

по избирательному округу № 6 - Казанин Юрий Викторович;

по избирательному округу № 7 - Ашикова Нургүл Ажибаевна;

по избирательному округу № 8 - Дудниченков Михаил Михайлович;

по избирательному округу № 9 - Айсаутов Максат Нагиметович;

по избирательному округу № 10 - Нургалиев Ринат Саматович;

по избирательному округу № 11 - Офицеров Сергей Олегович;

по избирательному округу № 12 - Каримов Айбек Жоламанович;

по избирательному округу № 13 - Калиев Есентай Гиниятович;

по избирательному округу № 14 - Нажметдинов Канат Нурымович;

по избирательному округу № 15 - Свешников Константин Николаевич;

по избирательному округу № 16 - Кубайдуллина Айнаш Алибеккызы;

по избирательному округу № 17 - Айтжанов Дияс Курмангалиевич;

по избирательному округу № 18 - Губашева Азима Зинатовна;

по избирательному округу № 19 - Юркевич Владимир Викторович;

по избирательному округу № 20 - Аминов Асланбек Талапкалиевич;

по избирательному округу № 21 - Кенжина Жанна Тажгуловна;

по избирательному округу № 22 - Джардемов Муслим Гилманович;

по избирательному округу № 23 - Жумашев Алихан Лемович;

по избирательному округу № 24 - Жолдыгали Алшын Адильханович.

Ранее итоги выборов в депутаты Западно-Казахстанского областного маслихата озвучили в областной территориальной избирательной комиссии.

Западно-Казахстанская область   Мажилис   Выборы   Регионы   Маслихат   Уральск   Выборы в Мажилис   Выборы в маслихаты-2023  
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