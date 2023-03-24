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Опубликованы итоги выборов в городской маслихат Актобе

Автор:  
Самал Ендибаева
24 Марта 2023, 22:49
Опубликованы итоги выборов в городской маслихат Актобе

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Актюбинская городская территориальная комиссия опубликовала итоги внеочередных выборов депутатов в городской маслихат, прошедших 19 марта, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Выборы депутатов маслихата города Актобе прошли по одномандатным территориальным избирательным округам. В списки избирателей были включены 330 965 граждан. В голосовании приняли участие 147 426 избирателей. Общее число кандидатов – 128 человек, всего 32 мандата.

По итогам выборов депутатами в основном стали директора ТОО, КХ, сотрудники предприятий. Среди известных актюбинцев - заслуженный мастер спорта по самбо Раиса Байлиева, председатель гормаслихата Анар Даржанова, руководитель ассоциации по защите прав предпринимателей Талгат Хамитов, собкор КТК Жаналык Ахаш.

Самому возрастному депутату - главврачу городской поликлиники №2 Кайырбеку Тухтарову - 63 года, самому молодому - помощнику ректора университета имени К. Жубанова Наркозы Картжану - 28 лет.

Согласно спискам городской территориальной комиссии по итогам выборов депутатами маслихата города Актобе по одномандатным территориальным избирательным округам были избраны:

по избирательному округу №1 – Хамитов Талгат Амангельдиевич, 1973 года рождения, руководитель ОЮЛ «Ассоциация по защите прав предпринимателей», город Актобе;

по избирательному округу №2 – Тухтаров Кайырбек Насирович, 1960 года рождения, главный врач ГКП «Городская поликлиника №2», город Актобе;

по избирательному округу №3 – Картжан Наркозы Есенгелдыулы, 1995 года рождения, помощник ректора Актюбинского регионального университета имени К. Жубанова, город Актобе;

по избирательному округу №4 – Тасимов Ануар Тулеугалиевич, 1982 года рождения, глава КХ «Байтерек Агро», город Актобе;

по избирательному округу №5 – Ершилик Шынар Ершиликкызы, 1985 года рождения, директор ТОО «SSQ Industries», город Актобе;

по избирательному округу №6 – Байлиева Райса Уразбековна, 1975 года рождения, ИП «Орынгалиев С.Н.», тренер-преподаватель, город Актобе;

по избирательному округу №7 – Габдушева Гульмайрам Жанарысовна, 1979 года рождения, АО «Bank RBK»,директор, город Актобе;

по избирательному округу №8 – Дүйсенов Алибек Габиденович, 1990 года рождения, директор ТОО «КазБизГаз», город Актобе;

по избирательному округу №9 – Үмбетай Амантай Үмбетайұлы, 1973 года рождения, руководитель СПК «Шекшек Ата», город Актобе;

по избирательному округу №10 – Тузельбаев Орман Ергалиевич, 1982 года рождения, директор ТОО «АйВиАй груп», город Актобе;

по избирательному округу №11 – Есенбеков Джанибек Талгатович, 1988 года рождения, директор ТОО «7Group», город Актобе;

по избирательному округу №12 – Сактаганов Абай Дидарович, 1966 года рождения, главный инспектор АО «СНПС-Ақтөбемұнайгаз», город Актобе;

по избирательному округу №13 – Сарманова Асел Сериковна, 1980 года рождения, исполнительный секретарь Актюбинского городского филиала ОО «Партия Аmanat, город Актобе;

по избирательному округу №14 – Степнов Денис Николаевич, 1985 года рождения, директор ТОО «Мерген ЛТД», город Актобе;

по избирательному округу №15 – Касенова Зада Хакимовна, 1981 года рождения, генеральный директор ТОО «КМИ Сити Актобе», город Актобе;

по избирательному округу №16 – Даржанова Анар Нурлыбековна, 1967 года рождения, временно не работает, город Актобе;

по избирательному округу №17 – Абдулабеков Ержан Эдгарович, 1978 года рождения, директор АЗФ - филиал АО «ТНК «Казхром», город Актобе;

по избирательному округу №18 – Таханов Каирбек Амантаевич, 1980 года рождения, директор ТОО «Қайсар Relations», город Актобе;

по избирательному округу №19 – Асанов Берик Сагындыкович, 1982 года рождения, руководитель ТОО «AKKAI», город Актобе;

по избирательному округу №20 – Умарова Жанна Батигуловна, 1976 года рождения, частный судебный исполнитель Региональной палаты частных судебных исполнителей Актюбинской области, город Актобе;

по избирательному округу №21 – Жанабай Жандос Кенесулы, 1984 года рождения, директор ТОО «Мебельный центр «Кенес и компания», город Актобе;

по избирательному округу №22 – Тлеубергенов Аскар Сапарниязович, 1976 года рождения, руководитель ТОО «Group Invest», город Актобе;

по избирательному округу №23 – Козыбаков Улан Ермекович, 1988 года рождения, руководитель ИП «Козбаков У.Е.», город Актобе;

по избирательному округу №24 – Сексенова Айман Казиевна, 1980 года рождения, директор ТОО «ECO Madeniet», город Актобе;

по избирательному округу №25 – Муратова Сания Булкайровна, 1970 года рождения, учредитель ИП «Муратова Сания Булкайровна», город Актобе;

по избирательному округу №26 – Ахаш Жаналык Шортайулы, 1982 года рождения, журналист республиканского телеканала «КТК», город Актобе;

по избирательному округу №27 – Иликбаев Дияс Рустамович, 1985 года рождения, начальник отдела АО «Казахтелеком», город Актобе;

по избирательному округу №28 – Елеуов Алмас Жолдасұлы, 1982 года рождения, директор ТОО «Dina market», город Актобе;

по избирательному округу №29 – Рахиев Сауромбек Раманович, 1982 года рождения, генеральный директор гостиница «IBIS», город Актобе;

по избирательному округу №30 – Кулекенова Нуржамал Абильжановна, 1964 года рождения, директор филиала АО «СК «Номад Иншуранс», город Актобе;

по избирательному округу №31 – Тапаев Канат Джаксиликович, 1978 года рождения, ТОО генеральный директор «Ново-Альянский мелькомбинат», город Актобе;

по избирательному округу №32 – Назаралин Дидар Бекбулатович, 1990 года рождения, заместитель генерального директора ТОО «Greenhouse Kazahstan», город Актобе.

Ранее были опубликованы итоги выборов депутатов в областной маслихат.


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