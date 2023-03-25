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Опубликованы итоги выборов депутатов Павлодарского областного маслихата

Редактор:  
Гульмира Байзакова
25 Марта 2023, 15:32
Опубликованы итоги выборов депутатов Павлодарского областного маслихата

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Павлодарская областная избирательная комиссия озвучила итоги выборов депутатов Павлодарского областного маслихата, передает МИА «Казинформ».

19 марта 2023 года состоялись выборы депутатов Павлодарского областного маслихата, избираемых по одномандатным территориальным избирательным округам.

В списки избирателей включены 512 343 граждан. В голосовании приняли участие 300 366 избирателей, из них по открепительным удостоверениям - 143, вне помещений для голосования - 4170.

Общее число кандидатов – 49.

По итогам выборов депутатами Павлодарского областного маслихата по одномандатным территориальным избирательным округам избраны:

по избирательному округу № 1 – Сатабаев Канат Турсунович, 1962 года рождения, заместитель директора АО «Национальная компания «Қазақстан Темір Жолы» - Павлодарское отделение магистральной сети», проживает в городе Павлодар;

по избирательному округу № 2 – Курумбаев Айдар Сарсенбайулы, 1989 года рождения, предприниматель, проживает в городе Павлодар;

по избирательному округу № 3 – Абдраманова Света Сагындыковна, 1975 года рождения, заведующая отделением КГП на ПХВ «Павлодарский областной кардиологический центр», проживает в городе Павлодар;

по избирательному округу № 4 – Мусабеков Арман Тулегенович, 1975 года рождения, директор КГП на ПХВ «Областная больница им. Султанова», проживает в городе Павлодар;

по избирательному округу № 5 – Туганбай Асылбек, 1981 года рождения, исполнительный директор ТОО «KAZWET Solution», проживает в городе Павлодар;

по избирательному округу № 6 – Хамитов Мирас Сержанович, 1981 года рождения, ведущий инженер-энергетик ТОО «ПНХЗ», председатель ОО «Локальный профсоюз «Нефтепереработчик», проживает в городе Павлодар;

по избирательному округу № 7 – Майкотов Байгабыл Нуртаевич, 1962 года рождения, председатель ОФ «Ветеранов и инвалидов Афганской войны и локальных войн города Павлодар и Павлодарской области», проживает в городе Павлодар;

по избирательному округу № 8 – Ертаев Ержан Ерболулы, 1985 года рождения, генеральный директор ТОО «Экибастузская ГРЭС-1 им. Б. Нуржанова», проживает в городе Экибастуз;

по избирательному округу № 9 – Культуманов Исламбек Махмерович, 1963 года рождения, директор ТОО «Гидропром», проживает в городе Экибастуз;

по избирательному округу № 10 – Рахмашев Арман Оралулы, 1985 года рождения, директор ТОО «Кызыл-Тау», проживает в городе Экибастуз;

по избирательному округу № 11 – Толмачев Александр Николаевич, 1973 года рождения, директор ТОО «Богатырь Инвест», проживает в городе Аксу;

по избирательному округу № 12 – Мазгутов Рустам Адипович, 1965 года рождения, генеральный директор ТОО «Павлодар жолдары», проживает в городе Аксу;

по избирательному округу № 13 – Ибрагимов Калауиден Куланович, 1972 года рождения, ИП «Ибрагимов», глава КХ «Мадина», проживает в Иртышском районе;

по избирательному округу № 14 – Джартыбаев Серик Тлеуханович, 1981 года рождения, руководитель КГП на ПХВ «Колледж информационных технологий», проживает в городе Павлодар;

по избирательному округу № 15 – Нурханова Гульмира Габдулхамитовна, 1969 года рождения, руководитель ИП «Нурханова», проживает в районе Тереңкөл;

по избирательному округу № 16 – Джусупова Нагимаш Гарифоллаевна, 1962 года рождения, дефектолог КГУ «Специальная школа-интернат № 5», проживает в Щербактинском районе.

Число политических партий, участвовавших в выборах – 6.

Число голосов, поданных за каждую политическую партию:

Партия «Amanat» - 167 590 или 56,66 % голосов избирателей от числа принявших участие в голосовании;

Народно-демократическая патриотическая партия «Ауыл» - 35 924 или 12,14 % голосов избирателей от числа принявших участие в голосовании;

Партия «Respublica» - 35 247 или 11,92 % голосов избирателей от числа принявших участие в голосовании;

Народная партия Казахстана – 15 320 или 5,18 % голосов избирателей от числа принявших участие в голосовании;

Казахстанская партия зелёных «Байтақ» - 3 550 или 1,20 % голосов избирателей от числа принявших участие в голосовании;

Демократическая партия Казахстана «Ақ Жол» - 32 366 или 10,94 % голосов избирателей от числа принявших участие в голосовании.

Число бюллетеней с отметкой в строке «Против всех» – 5 799.

Установлено следующее распределение депутатских мандатов для политических партий, получивших пять и более процентов голосов избирателей от числа принявших участие в голосовании:

Партия «Амаnat» – 9;

Народно-демократическая патриотическая партия «Ауыл» – 2.

Партия «Respublica» – 2;

Народная партия Казахстана – 1;

Демократическая партия Казахстана «Aқ жол» – 2;


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