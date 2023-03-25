Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Павлодарская область

Опубликованы итоги выборов депутатов Павлодарского городского маслихата

Редактор:  
Гульмира Байзакова
25 Марта 2023, 16:35
Опубликованы итоги выборов депутатов Павлодарского городского маслихата

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Опубликованы итоги выборов депутатов Павлодарского городского маслихата по одномандатным территориальным избирательным округам избраны, передает МИА «Казинформ».

19 марта состоялись выборы депутатов Павлодарского городского маслихата, избираемых по одномандатным территориальным избирательным округам.

В списки избирателей включены 249 473 граждан. В голосовании приняли участие 140152 избирателей, из них по открепительным удостоверениям – 0, вне помещений для голосования - 1457.

Общее число кандидатов – 86.

По итогам выборов депутатами Павлодарского городского маслихата по одномандатным территориальным избирательным округам избраны:

по избирательному округу № 1 – Нурумов Суиндик Хамитович, 1960 года рождения, директор ТОО «Аида», г. Павлодар;

по избирательному округу № 2 – Жусупова Санира Орынтаевна, 1989 года рождения, исполнительный секретарь ПГФ ОО партия «AMANAT», г. Павлодар;

по избирательному округу № 3 – Андрющенко Ольга Константиновна, 1983 года рождения, проректор НАО «Павлодарский педагогический университет им. Маргулана», г. Павлодар;

по избирательному округу № 4 – Столярова Ирина Геннадьевна, 1993 года рождения, директор ТОО «Profo», г. Павлодар;

по избирательному округу № 5 – Аскарова Алия Аскаровна, 1982 года рождения, директор ТОО «A.R.S.-Ойл», г. Павлодар;

по избирательному округу № 6 – Самекова Русана Руслановна, 1999 года рождения, директор ОФ «Павлодарский штаб студенческих строительных и молодежных отрядов «Жасыл Ел»», г. Павлодар;

по избирательному округу № 7 – Хабылбеков Асхат Айтпекович, 1988 года рождения, директор Павлодарский филиал АО «КСЖ Nomad life», г. Павлодар;

по избирательному округу № 8 – Даримова Гульжайна Нуркасымовна, 1977 года рождения, директор турагенства «Royal Triumph», г. Павлодар;

по избирательному округу № 9 – Кусаинов Серик Ахылбекович, 1987 года рождения, председатель ОО «Федерация легкой атлетики Павлодарской области», г. Павлодар;

по избирательному округу № 10 – Аметов Казбек Касымович, 1977 года рождения, заместитель генерального директора ТОО «Ертыс сервис», г. Павлодар;

по избирательному округу № 11 – Яровенко Елена Игоревна, 1981 года рождения, директор ИП «Яровенко Е.И.», г. Павлодар;

по избирательному округу № 12 – Лысенко Людмила Сергеевна, 1994 года рождения, ТОО «Единый расчетный центр г. Павлодара», директор, г. Павлодар;

по избирательному округу № 13 – Байбулатова Нур-Сауле Ахметовна, 1974 года рождения, ОЮЛ «Ассоциация Шанырак», председатель, г. Павлодар;

по избирательному округу № 14 – Пряхин Виктор Петрович, 1975 года рождения, ТОО «СОВИ - КZ», директор, г. Павлодар;

по избирательному округу № 15 – Горбачёв Павел Викторович, 1976 года рождения, ТОО «ТАНДЕМ-ПВ», директор, г. Павлодар;

по избирательному округу № 16 – Ланглиц Виталий Валерьевич, 1983 года рождения, ТОО «Рубиком», юрист, г. Павлодар;

по избирательному округу № 17 – Музапарова Мадина Токжановна, 1984 года рождения, ТОО «Крендель», генеральный директор, г. Павлодар;

по избирательному округу № 18 – Айгожина Нургуль Нурлановна, 1989 года рождения, ИП «Айгожина Н.Н», директор, г. Павлодар;

по избирательному округу № 19 – Атабаева Гульзира Нуржановна, 1994 года рождения, РОО ПОФ «Казахстанский отраслевой профсоюз работников малого и среднего бизнеса», председатель, г. Павлодар;

по избирательному округу № 20 – Кожин Кобланбек Нурмуханович, 1977 года рождения, КХ «Комаров», советник, г. Павлодар;

по избирательному округу № 21 – Солтанов Муслим Тлектесович, 1973 года рождения, КГП на ПВХ «Павлодарская областная детская больница», директор, г. Павлодар;

по избирательному округу № 22 – Рахметов Олжас Умирзакович, 1985 года рождения, АО «Алюминий Казахстана», вице-президент, г. Павлодар;

по избирательному округу № 23 – Желнов Михаил Анатольевич, 1961 года рождения, ТОО «Айсберг-ПВ», директор, г. Павлодар;

по избирательному округу № 24 – Абдиев Бауржан Абдималикович, 1979 года рождения, ТОО «КХ Динаш», директор, г. Павлодар.


Павлодарская область   Выборы   Маслихат   Павлодар  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Скончалась 23-летняя костанайская параспортсменка Малика Мухтарова
Скончалась 23-летняя костанайская параспортсменка Малика Мухтарова
В Астане и Алматы ожидаются неблагоприятные метеоусловия
В Астане и Алматы ожидаются неблагоприятные метеоусловия
Создать единый национальный профориентационный центр призвала депутат Наумова
Создать единый национальный профориентационный центр призвала депутат Наумова
Победителей чемпионата мира по боксу встретили в аэропорту Астаны
Победителей чемпионата мира по боксу встретили в аэропорту Астаны
Мажилисмен Асхат Рахимжанов раскритиковал систему ОСМС
Мажилисмен Асхат Рахимжанов раскритиковал систему ОСМС
Серик Джунисбеков возглавил Костанайскую академию МВД
Серик Джунисбеков возглавил Костанайскую академию МВД
Казахстан отстает от развитых стран в сфере электромобильной инфраструктуры - депутат
Казахстан отстает от развитых стран в сфере электромобильной инфраструктуры - депутат
Шторм ожидается на большей части Казахстана
Шторм ожидается на большей части Казахстана
Каждый хочет попасть на Олимпиаду – чемпион мира по боксу Санжар Ташкенбай
Каждый хочет попасть на Олимпиаду – чемпион мира по боксу Санжар Ташкенбай