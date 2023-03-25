CЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - Опубликованы итоги выборов депутатов маслихата города Семея по одномандатным территориальным избирательным округам, передает МИА «Казинформ».

По информации территориальной избирательно комиссии города Семея, в списки избирателей включены 233044 граждан. В голосовании приняли участие 91121 избирателей, из них по открепительным удостоверениям - 28, вне помещений для голосования - 4341.

Общее число кандидатов – 73.

По итогам выборов депутатами маслихата города Семее по одномандатным территориальным избирательным округам избраны:

по избирательному округу № 1 – Оралбеков Адлет Оралбекұлы, 01.08. 1990 года рождения, региональный директор филиал АО «Jusan bank», проживает в г. Семее;

по избирательному округу № 2 – Абдуллин Аскар Талгатович, 14.05.1982 года рождения, руководитель ТОО «КDС», проживает в г. Семее;

по избирательному округу № 3 – Сагандыков Еркен Заманбекович, 20.08.1968 года рождения, директор ГКП «Семей водоканал», проживает в г. Семее;

по избирательному округу № 4 – Кабдуллин Жаныбек Сиязбекович, 25.02.1993 года рождения, супервайзер в ТОО «Мечта», проживает в г. Семее;

по избирательному округу № 5 – Калинкин Анатолий Дмитриевич, 05.12.1997 года рождения, руководитель ИП «Калинкин», проживает в г. Семее;

по избирательному округу № 6 – Бәкіров Асхат Бәкірұлы, 29.04.1983 года рождения, председатель филиала Союза архитекторов области Абай, проживает в г. Семее;

по избирательному округу № 7 – Едилбекова Мадина Едилбековна, 17.02.1993 года рождения, общественный деятель, ИП Едилбекова «школа творчества Brilliant», проживает в г. Семее;

по избирательному округу № 8 – Абильмажинов Ермек Толегенович, 06.07.1971 года рождения, профессор кафедры «ТОиМ» НАО «Университет Шакарима», проживает в г. Семее;

по избирательному округу № 9 – Есмағанбетов Рауан Нүрпейісұлы, 22.03.1991 года рождения, руководитель отдела продаж ТОО «Алтын ұя Семей», проживает в г. Семее;

по избирательному округу № 10 – Садыков Айдын Жуматаевич, 06.07.1971 года рождения, директор ТОО «Евро техстрой», проживает в г. Семее;

по избирательному округу № 11 – Туленбергенов Серик Тулювгалиевич, 13.12.1974 года рождения, директор ГКП «Теплокоммунэнерго», проживает в г. Семее;

по избирательному округу № 12 – Ильясов Ердос Ерланович, 13.09.1985 года рождения, директор ТОО «DECorp», проживает в г. Семее;

по избирательному округу № 13 – Нуралинов Даурен Болатович, 19.10.1993 года рождения, индивидуальный предприниматель, руководитель, проживает в г. Семее;

по избирательному округу № 14 – Сабитов Равиль Кенжебекович, 03.05.1984 года рождения, директор филиала АО «Отбасы банк», проживает в г. Семее;

по избирательному округу № 15 – Бекжасаров Айболат Каиркешевич, 01.06.1963 года рождения, директор КГУ «Центр оказания специальных социальных услуг и активного долголетия № 3 города Семей области Абай, проживает в г. Семее;

по избирательному округу № 16 – Алтайбаев Андрей Викторович, 26.05.1972 года рождения, директор спортивного клуба проживает»Gold king«, проживает в г. Семее;

по избирательному округу № 17 – Шакаримов Данияр Каирханович, 15.02.1981 года рождения, заместитель акима города Семей, проживает в г. Семее;

по избирательному округу № 18 – Мулдагалиева Шолпан Сапаровна, 21.05.1975 года рождения, учредитель ОФ «Полигон» Семей-Хиросима, проживает в г. Семее;

по избирательному округу № 19 – Омаров Максат Муратович, 16.10.1991 года рождения, директор ТОО «I=investstroigroup», проживает в г. Семее;

по избирательному округу № 20 – Шапатов Канат Муратович, 29.08.1971 года рождения, директор КГКП «Дворец творчества детей и молодежи», проживает в г. Семее;

по избирательному округу № 21 – Мұрат Ақмарал Ерланқызы, 15.08.1991 года рождения, заместитель директора учреждений ЛНИДиЭИ, проживает в г. Семее;

по избирательному округу № 22 – Ыкыбаев Дастан Кадирбекович, 05.11.1987 года рождения, директор КГУ «Центр подготовки олимпийского резерва области Абай», проживает в г. Семее;

по избирательному округу № 23 – Казанбекова Тогжан Кумаровна, 01.01.1976 года рождения, директор ФХ «Нурасыл», проживает в г. Семее.