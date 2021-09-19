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Опубликованы фото с неформальной встречи глав государств-членов ШОС в Душанбе

19 Сентября 2021, 11:18
Опубликованы фото с неформальной встречи глав государств-членов ШОС в Душанбе

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Опубликованы фотографии с неформальной встречи глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества в Душанбе, передает МИА «Казинформ».

Фотоснимками поделился пресс-секретарь Президента Казахстана Берик Уали в Facebook.

Напомним, 16-17 сентября Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял участие в сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ и заседании Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества. На мероприятиях были обсуждены текущая ситуация в Афганистане, проблемы международной и региональной безопасности, а также актуальные вопросы сотрудничества стран ОДКБ и ШОС.

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