Опубликованы фото неформальной встречи глав государств Центральной Азии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Опубликованы фото неформальной встречи глав государств Центральной Азии с участием Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева. Фото со встречи опубликовал на своей официальной странице в сети Facebook пресс-секретарь Главы государства Берик Уали, передает МИА «Казинформ».

«Неформальная встреча Глав государств Центральной Азии», - подписал фотографии Берик Уали.





Напомним, 5 августа Глава государства Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочим визитом в Туркменистан. 6 августа Президент Казахстана примет участие в Консультативной встрече Глав государств Центральной Азии. Также запланирован ряд двусторонних встреч с лидерами соседних стран. Кроме того, участники саммита планируют совместно посетить выставку национальных товаров и концерт мастеров искусств центральноазиатского региона.



