Опубликовано выступление Главы государства на закрытии VII Съезда лидеров мировых и традиционных религий

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Выступление Президента РК Касым-Жомарта Токаева на закрытии VII Съезда лидеров мировых и традиционных религий опубликовано на сайте Акорды, передает МИА «Казинформ».

Подводя итоги VII Съезда лидеров мировых и традиционных религий, Глава государства, поблагодарил всех участников форума.

«Высокопочтенные гости, уважаемые участники Съезда! Казахская земля уже два дня как стала центром конструктивного диалога различных культур. Под одной крышей собралось авторитетное духовенство всего мира. Вы приехали со всех уголков мира для объединения усилий всего человечества в общих интересах. И это показывает, насколько важны межрелигиозное согласие и сотрудничество. Действительно, у всех нас одна цель – это установление гармонии цивилизации и укрепление мира и стабильности», – сказал Касым-Жомарт Токаев, подводя итоги Съезда.

Президент назвал историческим VII Съезд лидеров мировых и традиционных религий.

«Наш форум происходит в очень важное планетарное время. Он в своем роде является историческим. По мере того, как мир становится все более и более неспокойным, в постпандемический период как никогда важно разрабатывать новые подходы для укрепления межцивилизационного диалога и доверия на глобальном уровне. Убежден, что сегодняшний форум внесет свой вклад в эту очень важную работу», - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства также отдельно поблагодарил Папу Римского Франциска за его визит в нашу страну.

На церемонии закрытия VII Съезда лидеров мировых и традиционных религий Президент РК Касым-Жомарт Токаев заявил о необходимости разработки концепции развития Съезда на 2023-2033 годы. Глава государства отметил, что концепция должна включать в себя конкретные шаги и этапы для дальнейшего укрепления и влияния форума.

Вчера в Нур-Султане начал работу VII Съезд лидеров мировых и традиционных религий. Глава государства Касым-Жомарт Токаев выступил на открытии мероприятия. Специальный представитель англиканской церкви Джо Бейли Уэллс огласила итоговый документ VII Съезда лидеров мировых и традиционных религий. Декларация состоит из 35 пунктов. Декларация VII Съезда лидеров мировых и традиционных религий будет распространена в качестве официального документа 77-ой сессии ГенАссамблеи ООН. Следующий VIII Съезд лидеров мировых и традиционных религий пройдет в 2025 году в столице Казахстана.





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