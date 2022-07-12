Опубликовано время выступлений казахстанцев на ЧМ по легкой атлетике в США
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Через три дня, 15 июля, будет дан старт чемпионату мира-2022 по легкой атлетике в Орегоне (США). Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет.
Расписание выступлений казахстанских атлетов
Всего в рамках ЧМ выступят 12 представителей команды Казахстана.
15 июля
Галина Якушева-Кичигина, спортивная ходьба на на 20 км (финал) – 02:10 (указано столичное время)
Георгий Шейко, спортивная ходьба на 20 км (финал) – 04:10
16 июля
Надежда Дубовицкая, Кристина Овчинникова, прыжки в высоту (квалификация) – 00:10
Каролин Чепкоеч Кипкируи, 10 000 м (финал) – 01:20
Ольга Сафронова, 100 метров (квалификация) – 06:10
Мария Ефремова, тройной прыжок (квалификация) – 23:30
Нора Джеруто, Дейзи Джепкемей, 3000 м с препятствиями (квалификация) – 23:35
17 июля
Михаил Литвин, 400 метров (квалификация) – 00:05
18 июля
Ольга Сафронова, 200 метров (квалификация) – 07:00
Жанна Мамажанова, марафон (финал) – 19:15
20 июля
Каролин Чепкоеч Кипкируи, 5000 м (квалификация) – 05:25
22 июля
Галина Якушева-Кичигина, Полина Репина, спортивная ходьба на 35 км (финал) – 19:15
24 июля
Георгий Шейко, спортивная ходьба на 35 км (финал) – 19:15.
Фото:olympic.kz