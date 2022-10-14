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Опубликовано видео заседания Совета глав государств – участников СНГ
14 Октября 2022, 15:35

Опубликовано видео заседания Совета глав государств – участников СНГ

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Пресс-служба Президента Казахстана опубликовала видео о заседании Совета глав государств – участников СНГ в расши ренном составе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал пресс-службы Президента РК «БОРТ №1».




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