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вчера 23:23
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вчера 19:28
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вчера 18:40
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Опубликовано видео выступления Президента РК на встрече с главами дипмиссий
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Опубликовано полное видео выступления Главы государства Касым-Жомарта Токаева на встрече с главами иностранных дипломатических миссий, аккредитованных в Казахстане, прошедшей в столице 26 ноября, передает МИА «Казинформ».
Видео на своей странице в Facebook разместил пресс-секретарь Президента РК Берик Уали.
Напомним, Президент подчеркнул, что Казахстан по-прежнему открыт для международного сотрудничества и продолжит политику конструктивного и сбалансированного взаимодействия со стратегическими партнерами и всеми заинтересованными странами. В фокусе внимания внешней политики остается глобальное межконфессиональное согласие, противодействие распространению идеологии нетерпимости и радикализма.
Приоритетными векторами казахстанской внешней политики, по словам Главы государства, остаются взаимоотношения с Российской Федерацией, КНР, США, странами Европейского Союза, Центральной Азии. В выступлении также было отмечено, что Казахстан продолжит активную работу по развитию многостороннего сотрудничества и взаимодействия в рамках международных организаций и финансовых институтов.
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