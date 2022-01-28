Опубликовано видео выступления Президента на внеочередном ХХІ Съезде партии «Nur Otan»
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Опубликовано видео выступления Главы государства Касым-Жомарт Токаева на внеочередном ХХІ Съезде партии «Nur Otan», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.
Касым-Жомарт Токаев в формате видеоконференцсвязи принял участие во внеочередном ХХІ Съезде партии «Nur Otan». В заседании также приняли участие Первый Президент – Елбасы Нурсултан Назарбаев, руководство Администрации Президента, члены Политического совета партии. Модерировал мероприятие первый заместитель Председателя партии.
После выступления Елбасы Нурсултана Назарбаева и процедуры голосования было принято Постановление Съезда об избрании Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева Председателем партии «Nur Otan». Затем Глава государства выступил перед участниками мероприятия.
- Партия «Nur Otan» должна стать локомотивом всех реформ в Казахстане – мажилисмен Ерлан Саиров
- Осенью начнутся серьезные политические преобразования в Казахстане – Айгуль Соловьева
- Полную версию внеочередного ХХІ Съезда партии «Nur Otan» покажут в эфире республиканских телеканалов
- Глава государства принял участие во внеочередном ХХІ Съезде партии Nur Otan
- Нурсултан Назарбаев принял участие во внеочередном XXI Съезде партии «Nur Otan»
- Опубликован новый состав политсовета партии «Nur Otan»
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана