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Опубликовано видео выступления Президента на внеочередном ХХІ Съезде партии «Nur Otan»

28 Января 2022 20:00
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Опубликовано видео выступления Президента на внеочередном ХХІ Съезде партии «Nur Otan»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Опубликовано видео выступления Главы государства Касым-Жомарт Токаева на внеочередном ХХІ Съезде партии «Nur Otan», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

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Касым-Жомарт Токаев в формате видеоконференцсвязи принял участие во внеочередном ХХІ Съезде партии «Nur Otan». В заседании также приняли участие Первый Президент – Елбасы Нурсултан Назарбаев, руководство Администрации Президента, члены Политического совета партии. Модерировал мероприятие первый заместитель Председателя партии.

После выступления Елбасы Нурсултана Назарбаева и процедуры голосования было принято Постановление Съезда об избрании Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева Председателем партии «Nur Otan». Затем Глава государства выступил перед участниками мероприятия.



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#Президент Казахстана   #Нур Отан   #Съезд "Nur Otan" - 2022  
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