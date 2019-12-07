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Опубликовано видео второго дня официального визита Касым-Жомарта Токаева в Германию
7 Декабря 2019 02:15
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БЕРЛИН. КАЗИНФОРМ – Пресс-секретарь Главы государства Берик Уали опубликовал на странице в Facebook видеообзор второго дня официального визита Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Федеративную Республику Германия, передает МИА «Казинформ».
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Ключевые слова: Президент Казахстана, Германия, Видео,
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