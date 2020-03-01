Опубликовано видео рабочей поездки Главы государства в Кордайский район
КОРДАЙСКИЙ РАЙОН. КАЗИНФОРМ – Видео рабочей поездки Президента РК Касым-Жомарта Токаева в Кордайский район Жамбылской области опубликовал в Facebook пресс-секретарь Главы государства Берик Уали, передает МИА «Казинформ».
Ранее сообщалось, что Президент РК встретился с жителями села Каракемер Кордайского района.
Позже Касым-Жомарт Токаев в доме культуры села Сортобе провёл встречу с представителями дунганской диаспоры.
Напомним, 7 февраля в селе Масанчи Кордайского района Жамбылской области между жителями произошла групповая драка .
Президент РК Касым-Жомарт Токаев прокомментировал инцидент в Twitter. «Виновные в нарушении порядка в Жамбылской области будут наказаны», - написал Глава государства.
8 февраля Глава государства сделал заявление в связи с событиями в Жамбылской области.
Создана Правительственная комиссия по ликвидации последствий событий в Кордайском районе Жамбылской области.
Подробности конфликта в Кордайском районе Жамбылской области рассказал восьмого февраля на брифинге в СЦК министр внутренних дел РК Ерлан Тургумбаев.
Правительственная комиссия встретилась с жителями четырех сел Кордайского района.
Президент поручил освободить от занимаемых должностей ряд чиновников из-за событий в Кордайском районе.
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