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Опубликовано видео рабочей поездки Главы государства в Алматы

13 Января 2022 00:14
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Опубликовано видео рабочей поездки Главы государства в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Телерадиокомплекс Президента РК опубликовал видео рабочей поездки Главы государства в Алматы.

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Как сообщалось, на заседании оперативного штаба Глава государства отметил, что приехал в Алматы, чтобы лично оценить масштабы последствий террористической атаки на крупнейший город нашей страны.

Президент РК Касым-Жомарт Токаев встретился с семьями погибших сотрудников силовых структур.

Кроме того, Президент посетил больницу скорой неотложной помощи, Центр оперативного управления ДП Алматы.








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#Президент Казахстана   #Алматы   #ЧП-2022  
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