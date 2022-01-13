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Опубликовано видео рабочей поездки Главы государства в Алматы
13 Января 2022 00:14
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АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Телерадиокомплекс Президента РК опубликовал видео рабочей поездки Главы государства в Алматы.
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Президент РК Касым-Жомарт Токаев встретился с семьями погибших сотрудников силовых структур.
Кроме того, Президент посетил больницу скорой неотложной помощи, Центр оперативного управления ДП Алматы.
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