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Опубликовано видео рабочего визита Главы государства в Таджикистан

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
17 Сентября 2021, 02:56
Опубликовано видео рабочего визита Главы государства в Таджикистан

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Опубликовано видео рабочего визита Главы государства Касым-Жомарта Токаева в Таджикистан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальную страницу в сети Facebook пресс-секретаря Президента РК Берика Уали.



Напомним, в Душанбе состоялась сессия Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Президент Беларуси Александр Лукашенко, Президент Кыргызстана Садыр Жапаров, Президент России Владимир Путин (в режиме видеоконференцсвязи), Президент Таджикистана Эмомали Рахмон, Премьер-министр Армении Никол Пашинян, а также Генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась провели встречу в узком составе, затем переговоры были продолжены с участием членов делегаций.


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