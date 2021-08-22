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Опубликовано видео рабочего визита Главы государства в Алматинскую область

22 Августа 2021 22:28
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Опубликовано видео рабочего визита Главы государства в Алматинскую область

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Опубликовано видео рабочего визита Главы государства Касым-Жомарта Токаева в Алматинскую область, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный Telegram-канал Телерадиокомплекса Президента Казахстана.

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В ходе поездки в Алматинскую область Касым-Жомарт Токаев посетил оперативно-тактические учения «Кайсар-2021». Кроме того, Президент ознакомился с деятельностью ряда производственных предприятий, выпускающих медицинские изделия и лекарства, продукты питания и смазочные материалы.


Ранее сообщалось, что 23 августа Глава государства в своей рабочей резиденции в Алматы проведет ряд мероприятий, в том числе в режиме видеоконференцсвязи примет участие во внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ.


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#Президент Казахстана   #Алматинская область   #Видео   #Регионы  
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