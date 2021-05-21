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Опубликовано видео по итогам официального визита Президента Казахстана в Таджикистан
21 Мая 2021 09:36
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Пресс-секретарь Главы государства Берик Уали опубликовал видеоролик по итогам официального визита Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Республику Таджикистан. Об этом передает МИА «Казинформ».
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