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Опубликовано видео официальной встречи Касым-Жомарта Токаева и Ангелы Меркель
5 Декабря 2019 20:24
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БЕРЛИН. КАЗИНФОРМ – Как сообщалось, Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев находится в Германии с двухдневным официальным визитом, передает МИА «Казинформ».
Новости по темеПрезидент РК: Цель моего визита – придание дополнительного импульса сотрудничеству между нашими странами Нет повода для драматизации ситуации - Ерлан Карин Касым-Жомарт Токаев и Ангела Меркель провели переговоры
Пресс-секретарь Президента РК Берик Уали опубликовал видео официальной встречи Касым-Жомарта Токаева и Ангелы Меркель.
В Берлине официальная церемония встречи Президента Казахстана прошла перед зданием Ведомства Федерального канцлера. Были подняты флаги Казахстана, Германии и Европейского Союза, главный оркестр Бундесвера исполнил национальные гимны двух государств.
По завершению церемонии Президент Казахстана и Канцлер Германии провели переговоры в расширенном формате.
Ключевые слова: Внешняя политика Казахстана, Президент Казахстана, Германия,
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