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Опубликовано  видео официальной встречи Касым-Жомарта Токаева и Ангелы Меркель

5 Декабря 2019 20:24
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Опубликовано  видео официальной встречи Касым-Жомарта Токаева и Ангелы Меркель

БЕРЛИН. КАЗИНФОРМ – Как сообщалось, Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев находится в Германии с двухдневным официальным визитом, передает МИА «Казинформ».

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Пресс-секретарь Президента РК Берик Уали опубликовал видео официальной встречи Касым-Жомарта Токаева и Ангелы Меркель.

В Берлине официальная церемония встречи Президента Казахстана прошла перед зданием Ведомства Федерального канцлера. Были подняты флаги Казахстана, Германии и Европейского Союза, главный оркестр Бундесвера исполнил национальные гимны двух государств.

По завершению церемонии Президент Казахстана и Канцлер Германии провели переговоры в расширенном формате.

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Ключевые слова: Внешняя политика Казахстана, Президент Казахстана, Германия,
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