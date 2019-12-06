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Опубликовано видео официального визита Касым-Жомарта Токаева в Германию
6 Декабря 2019 10:44
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БЕРЛИН. КАЗИНФОРМ – Пресс-секретарь Главы государства Берик Уали опубликовал на странице в Facebook видеообзор первого дня официального визита Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Федеративную Республику Германия, передает МИА «Казинформ».
Новости по темеКасым-Жомарт Токаев: С Украиной нас связывают традиционные узы дружбы и сотрудничества Президент РК провёл встречу с экс-канцлером ФРГ Герхардом Шрёдером О сотрудничестве с Германией в дуальном образовании рассказал Президент РК
Ключевые слова: Президент Казахстана, Германия,
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