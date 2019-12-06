Опубликовано видео официального визита Касым-Жомарта Токаева в Германию

БЕРЛИН. КАЗИНФОРМ – Пресс-секретарь Главы государства Берик Уали опубликовал на странице в Facebook видеообзор первого дня официального визита Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Федеративную Республику Германия, передает МИА «Казинформ».