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Опубликовано видео официального визита Касым-Жомарта Токаева в Германию

6 Декабря 2019 10:44
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Опубликовано видео официального визита Касым-Жомарта Токаева в Германию

БЕРЛИН. КАЗИНФОРМ – Пресс-секретарь Главы государства Берик Уали опубликовал на странице в Facebook видеообзор первого дня официального визита Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Федеративную Республику Германия, передает МИА «Казинформ».

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Ключевые слова: Президент Казахстана, Германия,
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