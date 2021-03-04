Опубликовано новое постановление о карантинных ограничениях в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Новое постановление об ограничительных и карантинных мерах в городе Нур-Султан главный государственный санитарный врач столицы Сархат Бейсенова подписала 3 марта, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт городского акимата.

Новое постановление предусматривает ряд изменений. В частности, увеличено время работы рынков, в том числе разрешена их деятельность и в выходные дни. Также количество сотрудников учреждений, которые должны работать удаленно, сокращено до 50%.

В опубликованном документе также расписан алгоритм работы субъектов бизнеса с мобильным приложением «Ashyq».

Согласно постановлению, сохраняется запрет на проведение и участие в массовых мероприятиях, включая семейные, памятные мероприятия, в том числе на дому (банкетов, свадеб, юбилеев, поминок и др.), а также организацию и проведение праздничных корпоративов, митингах, шествиях, сходах и др.

Сохраняется запрет на посещение объектов, чья деятельность не возобновлена: боулинг-центров, компьютерных клубов (за исключением объектов участвующих в пилотном проекте «Ashyq»), бильярдных, караоке, батутов, ночных клубов, букмекерских контор и игровых клубов, в том числе розыгрыш лотерей, игровых площадок и аттракционов в закрытых помещениях, в том числе ледовых и роликовых катков, за исключением расположенных в спортивных объектах;

При посещении общественных мест, в том числе городского общественного транспорта, и объектов, деятельность которых разрешена, а также при нахождении в общественных местах на открытом воздухе (за исключением детей в возрасте до 5 лет и при занятиях спортом на открытом воздухе) строго соблюдать требования по ношению масок, соблюдению дистанции и использованию антисептиков.

В документе сказано также о необходимости начать реализацию пилотного проекта «Ashyq» на следующих объектах предпринимательства:

· фитнес-клубы;

· спа-центры;

· сауны, бассейны;

· компьютерные клубы (за исключением лиц до 18 лет);

· боулинг клубы.

Разрешена работа городского общественного транспорта (с увеличением количества автобусов в часы пик, обработкой салона дезинфицирующими средствами на конечной остановке, открытием всех дверей, установкой в доступных для пассажиров местах санитайзеров с кожным антисептиком, с обязательным соблюдением социальной дистанции и ношением масок пассажирами и водителями) с установлением графика работы в штатном режиме.

Разрешена работа в режиме комбинированного обучения (70% предметов - в традиционном формате, 30% - дистанционно) с рассадкой учеников в классе с соблюдением социальной дистанции в 1,5 м для учащихся 1-5 классов общеобразовательных школ, при комплектации в классе не более 25 человек, для учащихся 1-7 классов международных школ при комплектации в классе не более 15 человек;

- для выпускных классов общеобразовательных (9 и 11 классы) и международных школ (10 и 12 классы) в формате комбинированного обучения (70% предметов - в традиционном формате, 30% - дистанционно, не более 15 человек в классе, соблюдение социальной дистанции, обучение по принципу 1 класс – 1 кабинет, усиление санитарно-дезинфекционного режима, масочного режима).

Разрешена организация работы торгово-развлекательных центров, торговых домов, торговых центров при соблюдении заполняемости из расчета 4 м2 на одного посетителя, с соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий, с установлением графика работы в штатном режиме. При этом строго запрещается работа расположенных в указанных объектах и на их территориях аттракционов, игровых площадок, ледовых и роликовых катков, игровых центров. Работа фудкортов разрешена только на доставку и вынос еды в штатном режиме. Запрещено проведение различных видов акций, ярмарок, шоурумов, розыгрышей (за исключением онлайн формата).

Новое постановление вступило в силу со дня подписания.

С полным текстом документа можно ознакомиться здесь.

Напомним, вчера главный санитарный врач Нур-Султана Сархат Бейсенова рассказала об эпидемиологической ситуации в городе, отметив, что в столице наблюдается снижение заболеваемости коронавирусной инфекции на 33,8% по сравнению с январем.