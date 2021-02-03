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    20:49, 02 Февраль 2021 | GMT +6

    Опубликовано новое постановление о карантине в Нур-Султане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Опубликовано новое постановление главного санитарного врача Нур-Султана Сархат Бейсеновой о карантинных мерах, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт столичного акимата.

    Согласно новому постановлению, сохраняется запрет на проведение зрелищных, спортивных и других массовых мероприятий, а также семейных, памятных мероприятий, в том числе на дому (банкетов, свадеб, юбилеев, поминок), митингов, шествий, сходов и тд.

    Разрешено проведение спортивных тренировок только на открытом воздухе в индивидуальном порядке и группами не более 5 человек с обязательным соблюдением социальной дистанции не менее 2-х метров.

    Сохраняется запрет на организацию экскурсионных, корпоративных, групповых выездов на природу и обзор достопримечательностей города, за исключением групп не более 3 человек или членов одной семьи.

    «Акимату города Нур-Султан, Управлению транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры, Управлению по инвестициям и развитию предпринимательства, Управлению общественного здравоохранения, Управлению образования, Управлению по делам религии, Управление физической культуры и спорта города Нур-Султан, ТОО «CityTransportationSystems», государственным органам, организациям, предприятиям, субъектам предпринимательства обеспечить переход на дистанционную форму работы не менее 80% работников всех организаций, предприятий независимо от форм собственности и штатного количества работающих.

    Работу городского общественного транспорта (с увеличением количества автобусов в часы пик, обеспечить обработкой салона дезинфицирующими средствами на конечной остановке, открытием всех дверей, установкой в доступных для пассажиров местах санитайзеров с кожным антисептиком, с обязательным соблюдением социальной дистанции и ношением масок пассажирами и водителями) с установлением графика работы в штатном режиме», - говорится в тексте постановления.

    ЦОНы будут работать строго по предварительному бронированию через Egov.kz, телеграмм-бот «EgovKZBot 2.0» с установлением графика работы в будние и субботние дни с 09:00 до 18:00 часов, запретом работы в воскресные дни, при соблюдении усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий.

    Торгово-развлекательным центрам, торговым домам, торговым центрам разрешено работать при соблюдении заполняемости не более 30% от проектной мощности из расчета 4 м2 на одного посетителя, исключив нахождение покупателей в зонах рекреации и островках отдыха, с соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий, с установлением графика работы в будние дни и субботние дни с 10:00 до 23:00 часов и запретом работы в воскресные дни (за исключением расположенных в них аптек, а также минимаркетов, супермаркетов и гипермаркетов, реализующих продукты питания и предметы первой необходимости), с запретом нахождения покупателей в торговом зале по истечению времени работы, установленного в настоящем Постановлении.

    При этом, строго запрещается работа расположенных в указанных объектах и на их территориях аттракционов, игровых площадок, ледовых и роликовых катков, игровых центров. Работа фудкортов разрешена только на курьерскую доставку с исключением самовыноса.

    С полным текстом постановления можно ознакомиться здесь.

    Напомним, согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 2 февраля город Нур-Султан находится в «желтой зоне» по распространению коронавируса.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Астана Главная Минздрав РК
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