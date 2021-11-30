Опубликовано итоговое видео о визите Президента Казахстана в Швейцарию
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Опубликован видеоролик об итогах официального визита Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Швейцарию, передает МИА «Казинформ».
Видео поделился пресс-секретарь Главы государства Берик Уали в Facebook.
«В ходе визита в Женеву Глава государства провел двусторонние переговоры с Федеральным Президентом Швейцарии Ги Пармеланом, по итогам которых был подписан ряд межправительственных и коммерческих соглашений.
Касым-Жомарт Токаев также провел встречи с Генеральным директором отделения ООН в Женеве Татьяной Валовой, Президентом Международного комитета Красного Креста Петером Маурером, Генеральным директором ВТО Нгози Оконджо-Ивеалой, а также принял участие в Казахстанско-швейцарском инвестиционном круглом столе», - напомнил Б. Уали.
- Подписан закон о гарантированном трансферте из Нацфонда
- Президенты Казахстана и Швейцарии совершили совместный осмотр фриза XIX века
- Глава государства провел переговоры с Президентом Швейцарии
- Президент Казахстана провел встречу с Генеральным директором ВТО
- Касым-Жомарт Токаев провел встречу с Президентом Международного комитета Красного Креста
- Президент РК встретился с Гендиректором отделения ООН в Женеве
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана