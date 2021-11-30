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Опубликовано итоговое видео о визите Президента Казахстана в Швейцарию

30 Ноября 2021 22:41
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Опубликовано итоговое видео о визите Президента Казахстана в Швейцарию

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Опубликован видеоролик об итогах официального визита Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Швейцарию, передает МИА «Казинформ».

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Видео поделился пресс-секретарь Главы государства Берик Уали в Facebook.

«В ходе визита в Женеву Глава государства провел двусторонние переговоры с Федеральным Президентом Швейцарии Ги Пармеланом, по итогам которых был подписан ряд межправительственных и коммерческих соглашений.

Касым-Жомарт Токаев также провел встречи с Генеральным директором отделения ООН в Женеве Татьяной Валовой, Президентом Международного комитета Красного Креста Петером Маурером, Генеральным директором ВТО Нгози Оконджо-Ивеалой, а также принял участие в Казахстанско-швейцарском инвестиционном круглом столе», - напомнил Б. Уали.



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#Президент Казахстана   #Швейцария  
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