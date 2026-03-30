    17:17, 30 Март 2026 | GMT +5

    Опубликованы результаты исследования по факту гибели лебедей в Мангистау

    Специалисты департамента экологии Мангистауской области опубликовали итоги исследования, связанного с гибелью лебедей, передает корреспондент агентства Kazinform.

    погибшие лебеди
    Фото: Азамат Сәрсенбаев

    Экологи отобрали пробы воды на территории, где были обнаружены туши птиц, и провели лабораторные анализы.

    — Специалисты отдела лабораторно-аналитического контроля департамента экологии Мангистауской области 25 марта текущего года отобрали пробы воды на прибрежном участке села Сайын-Шапагатов Тупкараганского района в связи с обнаружением 11 туш лебедей. По отобранным пробам была проведена лабораторная экспертиза. Согласно результатам анализа, загрязняющие вещества в воде не выявлены, — говорится в сообщении.

    Напомним, ранее мы сообщали об обнаружении мертвых лебедей на побережье села Сайын Шапагатов, расположенного недалеко от города Актау. Подобные случаи гибели лебедей в Мангистау происходили и ранее.

    Птицы Природа Экология Мангистауская область
    Айгуль Эсеналиева
