Опубликованы результаты исследования по факту гибели лебедей в Мангистау

Экологи отобрали пробы воды на территории, где были обнаружены туши птиц, и провели лабораторные анализы.

— Специалисты отдела лабораторно-аналитического контроля департамента экологии Мангистауской области 25 марта текущего года отобрали пробы воды на прибрежном участке села Сайын-Шапагатов Тупкараганского района в связи с обнаружением 11 туш лебедей. По отобранным пробам была проведена лабораторная экспертиза. Согласно результатам анализа, загрязняющие вещества в воде не выявлены, — говорится в сообщении.

Напомним, ранее мы сообщали об обнаружении мертвых лебедей на побережье села Сайын Шапагатов, расположенного недалеко от города Актау. Подобные случаи гибели лебедей в Мангистау происходили и ранее.