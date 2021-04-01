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Опубликована видеоверсия совещания об эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции под председательством Президента РК

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
1 Апреля 2021, 23:52
Опубликована видеоверсия совещания об эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции под председательством Президента РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Опубликована видеоверсия совещания об эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции в стране под председательством Главы государства Касым-Жомарта Токаева, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальную страницу в сети Facebook пресс-секретаря Главы государства Берика Уали.


Напомним, сегодня в столице прошло совещание под председательством Главы государства по теме эпидемиологической ситуации в стране. В своем выступлении Касым-Жомарт Токаев отметил сложную эпидемиологическую обстановку в стране, а также озвучил прогнозы экспертов, согласно которым в 2021 году общая ситуация улучшится, и после пандемии появятся возможности для повышения качества жизни граждан.


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