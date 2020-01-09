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Опубликована статья Касым-Жомарта Токаева «Абай и Казахстан в XXI веке»

9 Января 2020 08:16
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Опубликована статья Касым-Жомарта Токаева «Абай и Казахстан в XXI веке»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент РК Касым-Жомарт Токаев опубликовал статью «Абай и Казахстан в XXI веке», передает МИА «Казинформ».

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С текстом можно ознакомиться на сайтах Акорды и газеты «Егемен Қазақстан».



Фото: egemen.kz


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Ключевые слова: Президент Казахстана, Абай,
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