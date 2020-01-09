Опубликована статья Касым-Жомарта Токаева «Абай и Казахстан в XXI веке»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент РК Касым-Жомарт Токаев опубликовал статью «Абай и Казахстан в XXI веке», передает МИА «Казинформ».

Статья Главы государства посвящена 175-летию со дня рождения великого казахского поэта, мыслителя, общественного деятеля и значению его личности и наследия для современного общества.

С текстом можно ознакомиться на сайтах Акорды и газеты «Егемен Қазақстан».









Фото: egemen.kz



