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Опубликована статья Касым-Жомарта Токаева «Абай и Казахстан в XXI веке»
9 Января 2020 08:16
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент РК Касым-Жомарт Токаев опубликовал статью «Абай и Казахстан в XXI веке», передает МИА «Казинформ».
Новости по темеКнигу 1948 года о великом поэте подарили жители Семея музею Абая Юбилей великого Абая отметят во всех тюркоязычных странах Аким Усть-Каменогорска устроил своим подчиненным экзамен на знание творчества Абая
Статья Главы государства посвящена 175-летию со дня рождения великого казахского поэта, мыслителя, общественного деятеля и значению его личности и наследия для современного общества.
С текстом можно ознакомиться на сайтах Акорды и газеты «Егемен Қазақстан».
Фото: egemen.kz
Ключевые слова: Президент Казахстана, Абай,
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