Опубликована шкала обращений алматинцев «Важно — менее важно»

В Алматы определили наиболее волнующие и проблемные сферы и вопросы для горожан, с которыми они идут к юристам, передает корреспондент агентства Kazinform.

В Алматы подвели итоги первого этапа правового проекта по оказанию бесплатной юридической помощи. За время реализации проекта консультации получили более 400 человек.

По словам члена Общественного совета Алматы Нургали Сахова, эксперты провели анализ 122 обращений жителей, что позволило составить карту главных социальных проблем мегаполиса.

Обращения алматинцев выглядят следующим образом:

25% или каждое четвертое обращение — вопросы жилищно-коммунального хозяйства, деятельности КСК и ОСИ, коммунальных услуг и управления многоквартирными домами;

14% — вопросы недвижимости и имущественных отношений;

⁠12% — споры в сфере семейного права;

⁠11% — взыскание долгов, возмещение ущерба и договорные споры;

⁠7% — сложности с оформлением документов и регистрацией.

Оставшаяся часть обращений была связана с вопросами трудовых и земельных споров, образования, социальной поддержки, кредитных обязательств и исполнительного производства.

— Для Общественного совета эти цифры имеют особое значение. Это не просто статистика. Каждое обращение отражает конкретную проблему, с которой сталкиваются жители города. Благодаря проекту мы получаем объективную информацию о наиболее острых вопросах и можем формировать рекомендации для государственных органов и городских служб, — отметил Нургали Сахов на брифинге РСК Алматы.

Фото: Региональная служба коммуникаций Алматы

По его словам, проект выполняет сразу две важные функции: оказывает правовую помощь гражданам и служит эффективным инструментом общественного мониторинга.

Ежемесячно в разных районах Алматы проходит не менее восьми открытых встреч. Также для оперативной связи запущены горячая линия и специальный чат-бот, где можно получить первичную консультацию.

Ранее в Министерстве национальной экономики РК заявили, что тарифы на коммунальные услуги будут повышаться поэтапно до 2029 года.