+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -4 °С
Алматы: 0 °С
USD 432.93 EUR 496.18
RUB 5.7 CNY 68.07
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Опубликован видеоролик «Январь Президента»

7 Февраля 2022 15:47
Поделиться:
Опубликован видеоролик «Январь Президента»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Телерадиокомплекс Президент РК опубликовал видеоролик «Январь Президента», передает МИА «Казинформ».

Новости по теме
Глава государства проведет  расширенное заседание Правительства РК
Азамат Жолманов назначен заместителем председателя Агентства по делам госслужбы ​«Олимпийская дипломатия»: о том, как Президент Токаев слетал в Поднебесную Появились новые кадры поджогов зданий в Алматы во время январских событий

По итогам месяца Глава государства подписал 4 закона; 35 распоряжений; 66 указов. Совершил одну рабочую поездку.





Подписывайтесь на наш канал:

#Президент Казахстана   #Видео   #ЧП-2022  
Поделиться:
Новости по теме
Глава государства проведет  расширенное заседание Правительства РК
Азамат Жолманов назначен заместителем председателя Агентства по делам госслужбы
​«Олимпийская дипломатия»: о том, как Президент Токаев слетал в Поднебесную
Появились новые кадры поджогов зданий в Алматы во время январских событий
Популярное
1 Появились новые кадры поджогов зданий в Алматы во время январских событий
2 Реджеп Тайип Эрдоган: Передаю привет братскому народу Казахстана
3 Январские события: появилось новое видео задержания авто с оружием
4 Арман Джумабеков освобожден от должности руководителя аппарата Миннацэкономики
5 «Оранжевый» уровень террористической опасности отменяется в Жамбылской и Алматинской областях
6 Казахстанская могулистка Юлия Галышева вышла в финал Олимпиады-2022
Читайте также
Британская газета The Independent: Несмотря на широкомасштабные беспорядки, Казахстан может стать важнейшим союзником Запада
​«Олимпийская дипломатия»: о том, как Президент Токаев слетал в Поднебесную
Появились новые кадры поджогов зданий в Алматы во время январских событий
Реджеп Тайип Эрдоган: Передаю привет братскому народу Казахстана
Январские события: появилось новое видео задержания авто с оружием
Арман Джумабеков освобожден от должности руководителя аппарата Миннацэкономики
«Оранжевый» уровень террористической опасности отменяется в Жамбылской и Алматинской областях
Казахстанская могулистка Юлия Галышева вышла в финал Олимпиады-2022
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz

Архив