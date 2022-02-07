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Опубликован видеоролик «Январь Президента»
7 Февраля 2022 15:47
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Телерадиокомплекс Президент РК опубликовал видеоролик «Январь Президента», передает МИА «Казинформ».
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По итогам месяца Глава государства подписал 4 закона; 35 распоряжений; 66 указов. Совершил одну рабочую поездку.
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