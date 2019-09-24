Опубликован видеоролик, посвященный визиту Главы государства в Нью-Йорк

НЬЮ-ЙОРК. КАЗИНФОРМ - Опубликован видеоролик, посвященный визиту Главы государства в Нью-Йорк, куда он прибыл для участия в 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, передает МИА «Казинформ».

Видеоролик размещен на странице пресс-секретаря Президента, председателя Совета директоров НАО «Телерадиокомплекс Президента РК» Берика Уали в Facebook.





Как сообщалось ранее, в рамках визита Касым-Жомарт Токаев проводит встречи с главами государств и правительств и представителями бизнеса. Президент встретился с представителями политических и экспертных кругов США, провел встречу с Высоким представителем Альянса Цивилизаций ООН Мигелем Анхелем Моратиносом, с главой компании «Bloomberg» Майклом Блумбергом.

Видеоролик создан Телерадиокомплексом Президента РК.