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Опубликован видеоролик, посвященный рабочему визиту Президента Казахстана в Сочи
4 Октября 2019 02:01
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СОЧИ. КАЗИНФОРМ - Опубликован видеоролик, посвященный рабочему визиту Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Сочи, передает МИА «Казинформ».
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Видеоролик размещен на странице пресс-секретаря Президента РК Берика Уали в Facebook.
Напомним, 3 октября Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл в Сочи с рабочим визитом. Здесь, на полях XVI ежегодного заседания международного дискуссионного клуба «Валдай», Глава государства провел встречу с российским коллегой Владимиром Путиным. Президент Казахстана также принял участие в пленарном заседании XVI ежегодного заседания международного дискуссионного клуба «Валдай».
Видеоролик подготовлен Телерадиокомплексом Президента РК
Фото: akorda.kz
Ключевые слова: Президент Казахстана, Россия,
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