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Опубликован видеоролик об итогах официального визита Президента Казахстана в Бельгию
27 Ноября 2021 10:06
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Пресс-секретарь Президента РК Берик Уали опубликовал итоговый видеоролик об итогах официального визита Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Королевство Бельгия. Об этом передает МИА «Казинформ».
Новости по темеГлава государства провел переговоры с Президентом Европейской Комиссии Европейское издание «The Parliament Magazine» опубликовало статью Касым-Жомарта Токаева Касым-Жомарт Токаев провел ряд встреч с руководителями европейских компаний
В ходе двухдневного визита в Брюссель Глава государства провел двусторонние переговоры с руководством Бельгии и Европейского Союза, а также встретился с руководителями крупных европейских компаний.
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