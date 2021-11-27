Опубликован видеоролик об итогах официального визита Президента Казахстана в Бельгию

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Пресс-секретарь Президента РК Берик Уали опубликовал итоговый видеоролик об итогах официального визита Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Королевство Бельгия. Об этом передает МИА «Казинформ».

В ходе двухдневного визита в Брюссель Глава государства провел двусторонние переговоры с руководством Бельгии и Европейского Союза, а также встретился с руководителями крупных европейских компаний.