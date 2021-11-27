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Опубликован видеоролик об итогах официального визита Президента Казахстана в Бельгию

27 Ноября 2021 10:06
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Опубликован видеоролик об итогах официального визита Президента Казахстана в Бельгию

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Пресс-секретарь Президента РК Берик Уали опубликовал итоговый видеоролик об итогах официального визита Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Королевство Бельгия. Об этом передает МИА «Казинформ».

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В ходе двухдневного визита в Брюссель Глава государства провел двусторонние переговоры с руководством Бельгии и Европейского Союза, а также встретился с руководителями крупных европейских компаний.


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#Внешняя политика Казахстана   #Президент Казахстана   #Бельгия   #Видео  
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