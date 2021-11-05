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Опубликован видеоообзор рабочей поездки Главы государства в Экибастуз
5 Ноября 2021 08:21
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Опубликован видеоообзор рабочей поездки Президент РК Касым-Жомарта Токаева в Экибастуз. Об этом передает МИА «Казинформ».
Новости по темеПолный текст выступления Президента РК на совещании по вопросам развития моногородов в Экибастузе Президент РК ознакомился с железнодорожным кластером в Экибастузе Глава государства встретился с представителями Президентского молодежного кадрового резерва
Как сообщалось, в Экибастузе Глава государства провел республиканское совещание по развитию моногородов.
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