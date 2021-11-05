Опубликован видеоообзор рабочей поездки Главы государства в Экибастуз

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Опубликован видеоообзор рабочей поездки Президент РК Касым-Жомарта Токаева в Экибастуз. Об этом передает МИА «Казинформ».

Как сообщалось, в Экибастузе Глава государства провел республиканское совещание по развитию моногородов.







