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Опубликован видеоообзор рабочей поездки Главы государства в Экибастуз

5 Ноября 2021 08:21
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Опубликован видеоообзор рабочей поездки Главы государства в Экибастуз

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Опубликован видеоообзор рабочей поездки Президент РК Касым-Жомарта Токаева в Экибастуз. Об этом передает МИА «Казинформ».

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Как сообщалось, в Экибастузе Глава государства провел республиканское совещание по развитию моногородов.





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#Президент Казахстана   #Павлодарская область   #Видео  
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