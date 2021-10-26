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Опубликован видеообзор визита Касым-Жомарта Токаева в Туркменистан

26 Октября 2021, 08:35
Опубликован видеообзор визита Касым-Жомарта Токаева в Туркменистан

АШХАБАД. КАЗИНФОРМ - Опубликован видеообзор двухдневного государственного визита Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Туркменистан, передает МИА «Казинформ».

Видео поделился пресс-секретарь Главы государства Берик Уали в Facebook.

Напомним, в рамках государственного визита состоялись переговоры Касым-Жомарта Токаева и Президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова в узком и расширенном форматах. По итогам переговоров делегаций Казахстана и Туркменистана главы государств провели брифинг для представителей средств массовой информации.

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