Опубликован видеообзор визита Касым-Жомарта Токаева в Туркменистан

АШХАБАД. КАЗИНФОРМ - Опубликован видеообзор двухдневного государственного визита Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Туркменистан, передает МИА «Казинформ».

Видео поделился пресс-секретарь Главы государства Берик Уали в Facebook

Напомним, в рамках государственного визита состоялись переговоры Касым-Жомарта Токаева и Президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова в узком и расширенном форматах. По итогам переговоров делегаций Казахстана и Туркменистана главы государств провели брифинг для представителей средств массовой информации.