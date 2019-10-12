+7 (701) 759 90 19 Лента
Нур-Султан: 8 °С
Алматы: 11 °С
USD 389.52 EUR 429.21
RUB 6.07 CNY 54.94
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Опубликован видеообзор рабочего визита Президента РК в Туркменистан

12 Октября 2019 13:44
Поделиться:
Опубликован видеообзор рабочего визита Президента РК в Туркменистан

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Телерадиокомплекс Президента РК опубликовал видеообзор рабочего визита Президента РК Касым-Жомарта Токаева в Туркменистан. Об этом передает МИА «Казинформ».

Новости по теме

Президент Казахстана выразил соболезнования в связи с кончиной космонавта Алексея Леонова
Как Президент Казахстана принимал участие в субботнике Касым-Жомарт Токаев принял участие в субботнике в столичном Ботаническом саду Ашхабадский Саммит глав государств СНГ завершился

Напомним, в рамках рабочего визита Президент РК Касым-Жомарт Токаев встретился с Президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым. Главы государств обсудили широкий круг вопросов двусторонней повестки дня, ситуацию в регионе, а также взаимодействие в рамках различных международных форматов.

Кроме того, Касым-Жомарт Токаев принял участие в заседании Совета глав государств СНГ.

Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: СНГ, Внешняя политика Казахстана, Президент Казахстана, Туркменистан, Видео,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Алмас Жумабаев
Алмас Жумабаев
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz

Архив