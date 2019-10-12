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Опубликован видеообзор рабочего визита Президента РК в Туркменистан
12 Октября 2019 13:44
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Телерадиокомплекс Президента РК опубликовал видеообзор рабочего визита Президента РК Касым-Жомарта Токаева в Туркменистан. Об этом передает МИА «Казинформ».
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Напомним, в рамках рабочего визита Президент РК Касым-Жомарт Токаев встретился с Президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым. Главы государств обсудили широкий круг вопросов двусторонней повестки дня, ситуацию в регионе, а также взаимодействие в рамках различных международных форматов.
Кроме того, Касым-Жомарт Токаев принял участие в заседании Совета глав государств СНГ.
Ключевые слова: СНГ, Внешняя политика Казахстана, Президент Казахстана, Туркменистан, Видео,
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