Новости
Опубликован видеообзор рабочего визита Президента Казахстана в Туркменистан
7 Августа 2021 15:22
Поделиться:
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Опубликован видеообзор рабочего визита Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева в Туркменистан, передает МИА «Казинфом» со ссылкой на Telegram-канал Телерадиокомплекса Президента РК.
Новости по темеКасым-Жомарт Токаев посетил выставку национальных товаров стран Центральной Азии Принято Совместное заявление по итогам Консультативной встречи Глав государств Центральной Азии Опубликован полный текст выступления Президента РК на Консультативной встрече глав государств ЦА
Поделиться:
Новости по теме
Популярное
Оставить комментарий
Читайте также
- Касым-Жомарт Токаев посетил выставку национальных товаров стран Центральной Азии
- Принято Совместное заявление по итогам Консультативной встречи Глав государств Центральной Азии
- Опубликован полный текст выступления Президента РК на Консультативной встрече глав государств ЦА
- У Президента РК есть, что предложить государствам Центрально-Азиатского региона – Санат Кушкумбаев
- Вода для Центральной Азии должна стать объединяющим началом – Касым-Жомарт Токаев
- Казахстан может нарастить экспорт в страны ЦА до 1 миллиарда долларов - Президент РК
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн