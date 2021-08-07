Опубликован видеообзор рабочего визита Президента Казахстана в Туркменистан

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Опубликован видеообзор рабочего визита Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева в Туркменистан, передает МИА «Казинфом» со ссылкой на Telegram-канал Телерадиокомплекса Президента РК.

Напомним, 6 августа в Туркменистане Президент Казахстана принял участие в Консультативной встрече глав государств Центральной Азии и провел ряд двусторонних встреч с лидерами соседних стран.