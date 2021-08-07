+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 30 °С
Алматы: 32 °С
USD 424.99 EUR 504.21
RUB 5.81 CNY 65.66
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Опубликован видеообзор рабочего визита Президента Казахстана в Туркменистан

7 Августа 2021 15:22
Поделиться:
Опубликован видеообзор рабочего визита Президента Казахстана в Туркменистан

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Опубликован видеообзор рабочего визита Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева в Туркменистан, передает МИА «Казинфом» со ссылкой на Telegram-канал Телерадиокомплекса Президента РК.

Новости по теме
В Узбекистане названы кандидаты в президенты от всех пяти партий
Касым-Жомарт Токаев посетил выставку национальных товаров стран Центральной Азии Принято Совместное заявление по итогам Консультативной встречи Глав государств Центральной Азии Опубликован полный текст выступления Президента РК на Консультативной встрече глав государств ЦА

Напомним, 6 августа в Туркменистане Президент Казахстана принял участие в Консультативной встрече глав государств Центральной Азии и провел ряд двусторонних встреч с лидерами соседних стран.
Подписывайтесь на наш канал:

#Президент Казахстана   #Туркменистан  
Поделиться:
Новости по теме
В Узбекистане названы кандидаты в президенты от всех пяти партий
Касым-Жомарт Токаев посетил выставку национальных товаров стран Центральной Азии
Принято Совместное заявление по итогам Консультативной встречи Глав государств Центральной Азии
Опубликован полный текст выступления Президента РК на Консультативной встрече глав государств ЦА
Популярное
1 Главный санврач Алматы назвал основные причины роста заражения КВИ
2 Мы сейчас находимся на пике - Жандарбек Бекшин об эпидситуации в Алматы
3 Алматы находится в «темно-красной» зоне: Жандарбек Бекшин объяснил постановление
4 Нарушающий карантин бар выявили в Шымкенте
5 Карантинные ограничительные мероприятия усиливают в Павлодарской области
6 Принято Совместное заявление по итогам Консультативной встречи Глав государств Центральной Азии
Читайте также
Вода для Центральной Азии должна стать объединяющим началом – Касым-Жомарт Токаев
Казахстан может нарастить экспорт в страны ЦА до 1 миллиарда долларов - Президент РК
Главный санврач Алматы назвал основные причины роста заражения КВИ
Мы сейчас находимся на пике - Жандарбек Бекшин об эпидситуации в Алматы
Алматы находится в «темно-красной» зоне: Жандарбек Бекшин объяснил постановление
Нарушающий карантин бар выявили в Шымкенте
Карантинные ограничительные мероприятия усиливают в Павлодарской области
Принято Совместное заявление по итогам Консультативной встречи Глав государств Центральной Азии
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz

Архив