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Опубликован видеообзор рабочего визита Касым-Жомарта Токаева в Татарстан
12 Февраля 2022 22:55
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Телерадиокомплекс Президента РК опубликовал видееобзор Главы государства в Республику Татарстан (Российская Федерация), передает МИА «Казинформ».
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Напомним, в ходе рабочего визита в Татарстан Президент Казахстана совершил осмотр достопримечательностей Казанского Кремля, провел встречу с Президентом Татарстана Рустамом Миннихановым, а также ознакомился с деятельностью крупнейших промышленных предприятий республики «КАМАЗ» и «ТАНЕКО».
Президент Татарстана Рустам Минниханов наградил Касым-Жомарта Токаева орденом «Дуслык».
Ранее в рамках визита в Российскую Федерацию Глава государства в Москве провел переговоры с Владимиром Путиным, в ходе которых рассмотрены перспективы развития двусторонних отношений и актуальные вопросы регионального взаимодействия. По итогам переговоров президентов Казахстана и России подписано 11 документов.
Также Главы государств выступили с совместным заявлением для средств массовой информации.
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