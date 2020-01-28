+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -9 °С
Алматы: -1 °С
USD 380.19 EUR 419.01
RUB 6.08 CNY 54.81
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Опубликован видеообзор первого дня визита Президента РК в ОАЭ

28 Января 2020 02:19
Поделиться:
Опубликован видеообзор первого дня визита Президента РК в ОАЭ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Пресс-секретарь Президента РК Берик Уали опубликовал видеообзор первого дня официального визита Главы государства Касым-Жомарта Токаева в Объединенные Арабские Эмираты. Об этом передает МИА «Казинформ».

Новости по теме
Касым-Жомарт Токаев посетил мечеть шейха Заида в Абу-Даби
Президент Казахстана посетил мемориальный комплекс «Вахат аль-Карама» в Абу-Даби Круглый стол с участием бизнес-кругов ОАЭ: Глава государства рассказал о потенциале Казахстана Президент РК призвал крупнейшие финансовые институты ОАЭ к сотрудничеству с МФЦА

Как сообщалось ранее, Глава государства Касым-Жомарт Токаев находится с официальным визитом в Объединенных Арабских Эмиратах.

Встреча Президента РК с наследным принцем Абу-Даби шейхом Мухаммедом бен Заидом аль Нахаяном прошла во дворце «Аль-Ватан». Касым-Жомарт Токаев назвал главную цель своего визита в ОАЭ - придать новый импульс сотрудничеству между странами.

Кроме того, Глава государства посетил мемориальный комплекс «Вахат аль-Карама» и мечеть шейха Заида в Абу-Даби.
28 января в городе Дубае Касым-Жомарт Токаев встретится с вице-президентом, Премьер-министром ОАЭ, правителем Дубая, шейхом Мухаммедом бен Рашидом Аль Мактумом, а также посетит Дубайский международный финансовый центр (DIFC) и проведет встречи с руководителями компаний Объединенных Арабских Эмиратов.


Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Внешняя политика Казахстана, Президент Казахстана, Арабские эмираты, Видео,
Поделиться:

Автор:

Гульмира Байзакова

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz

Архив