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Опубликован видеодайджест рабочей поездки Аскара Мамина в Туркестан
13 Февраля 2020 20:13
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ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - 13 февраля Премьер-Министр РК Аскар Мамин посетил с рабочей поездкой город Туркестан, где осмотрел строительные площадки зданий административного, историко-культурного, социального назначения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Премьер-Министра.
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Видеодайджест по итогам рабочей поездки Премьер-Министра РК Аскара Мамина в г. Туркестан
Четверг, 13 февраля 2020, 19:54:01
- Премьер-Министр РК посетил здание будущего международного аэропорта.
- Аскар Мамин проинспектировал ход строительства зданий административного, историко-культурного, социального назначения.
- Премьер-Министр Казахстана посетил дворец школьников, осмотрел строящееся здание департаментов, конгресс-холла, дворца школы с бассейном, стадиона на 7000 мест, дворца школьников, здания Казахского драмтеатра, а также городской парк с аттракционами.
- Премьер-Министр РК также осмотрел строительную площадку возводимого историко-культурного центра, центра «Ұлы дала Елі», музея Х.А. Яссауи, здания Национального центра ремесленников Великого шелкового пути, визит-центра, областной научно-универсальной библиотеки.
- Также Глава Правительства осмотрел строительство гостинично-туристических объектов.
Ключевые слова: Премьер-министр РК, Туркестанская область,
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