Опубликован видеодайджест рабочей поездки Аскара Мамина в Туркестан

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - 13 февраля Премьер-Министр РК Аскар Мамин посетил с рабочей поездкой город Туркестан, где осмотрел строительные площадки зданий административного, историко-культурного, социального назначения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Премьер-Министра.

Видеодайджест по итогам рабочей поездки Премьер-Министра РК Аскара Мамина в г. Туркестан

Четверг, 13 февраля 2020, 19:54:01