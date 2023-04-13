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Опубликован тизер предстоящего сериала о Гарри Поттере

Редактор:  
Ринат Дусумов
13 Апреля 2023, 09:51
Опубликован тизер предстоящего сериала о Гарри Поттере Кадр из видео

ЛОНДОН. ТАСС – КАЗИНФОРМ - Стриминговая платформа HBO Max в среду на своем канале на YouTube опубликовала первый тизер грядущего сериала по книгам британской писательницы Джоан Роулинг о Гарри Поттере. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

«Max заказала первый в истории телесериал о Гарри Поттере, точную адаптацию культовых книг», - говорится на странице платформы в Twitter. Ранее медиаконгломерат Warner Bros. Discovery представил потоковый сервис Max, объединяющий платформы HBO Max и Discovery+, который, как ожидается, будет запущен 23 мая.

По информации журнала The Hollywood Reporter, Роулинг выступит в качестве исполнительного продюсера сериала.

Дата премьеры пока неизвестна.


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