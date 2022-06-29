29 Июня 2022 19:35

Опубликован текст Коммюнике Шестого Каспийского саммита

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – 29 июня 2022 года в Ашхабаде состоялся Шестой Каспийский саммит, в котором приняли участие Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, Президент Исламской Республики Иран Ибрахим Раиси, Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев, Президент Российской Федерации Владимир Путин, Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

В дружественной и доверительной обстановке президенты обсудили важнейшие вопросы пятистороннего сотрудничества на Каспии, а также актуальные международные и региональные проблемы, представляющие взаимный интерес.

Президенты подчеркнули важность решений Каспийских саммитов, состоявшихся в Ашхабаде (2002 год), Тегеране (2007 год), Баку (2010 год), Астрахани (2014 год) и Актау (2018 год), и необходимость их эффективной реализации.

Президенты высоко оценили значение подписания 12 августа 2018 года Конвенции о правовом статусе Каспийского моря.

Президенты отметили существующий высокий потенциал всестороннего взаимодействия и положительно оценили уровень сотрудничества прикаспийских государств.

Президенты, подтверждая приверженность принципам и нормам Устава Организации Объединенных Наций и международного права, принимая во внимание возрастающую роль региона Каспийского моря в мире, выразили готовность прикаспийских государств к поддержанию региональной безопасности и стабильности, укреплению взаимовыгодного экономического сотрудничества, обеспечению экологической безопасности, развитию культурно-гуманитарных, научных и иных связей.

Президенты вновь подтвердили, что деятельность прибрежных государств на Каспийском море будет осуществляться на основе следующих принципов:

1) уважения суверенитета, территориальной целостности, независимости, суверенного равенства государств, неприменения силы или угрозы силой, взаимного уважения, сотрудничества, невмешательства во внутренние дела друг друга;

2) использования Каспийского моря в мирных целях, превращения его в зону мира, добрососедства, дружбы и сотрудничества, решения всех вопросов, связанных с Каспийским морем, мирными средствами;

3) обеспечения безопасности и стабильности в Каспийском регионе;

4) обеспечения стабильного баланса вооружений прибрежных государств на Каспийском море, осуществления военного строительства в пределах разумной достаточности с учетом интересов всех прибрежных государств, ненанесения ущерба безопасности друг друга;

5) соблюдения согласованных мер доверия в сфере военной деятельности в духе предсказуемости и транспарентности в соответствии с общими усилиями по упрочению региональной безопасности и стабильности, в том числе в соответствии с заключенными между всеми прибрежными государствами международными договорами;

6) неприсутствия на Каспийском море вооруженных сил, не принадлежащих прибрежным государствам;

7) непредоставления каким-либо прибрежным государством своей территории другим государствам для совершения агрессии и других военных действий против любого из прибрежных государств;

8) свободы мореплавания за внешними пределами территориальных вод каждого прибрежного государства при соблюдении суверенных и исключительных прав прибрежных государств и установленных ими в этой связи правил в отношении определенных прибрежными государствами видов деятельности;

9) обеспечения безопасности мореплавания;

10) права на свободный доступ из Каспийского моря к другим морям, Мировому океану и обратно на основе общепризнанных принципов и норм международного права и договоренностей соответствующих прибрежных государств с учетом законных интересов прибрежного государства транзита в целях расширения международной торговли и экономического развития;

11) осуществления плавания в Каспийском море, прохода в/из него исключительно судами под флагом каждого из прибрежных государств;

12) применения согласованных норм и правил по воспроизводству и регулированию использования совместных водных биологических ресурсов;

13) ответственности прибрежного государства, допускающего загрязнение, за ущерб, причиненный экологической системе Каспийского моря;

14) охраны природной среды Каспийского моря, сохранения, восстановления и рационального использования его биологических ресурсов;

15) содействия проведению научных исследований в области экологии, сохранения и использования биологических ресурсов Каспийского моря;

16) свободы полетов гражданских воздушных судов в соответствии с правилами Международной организации гражданской авиации;

17) проведения морских научных исследований за пределами территориальных вод каждого прибрежного государства в соответствии с согласованными прибрежными государствами правовыми нормами при соблюдении суверенных и исключительных прав прибрежных государств, а также установленных ими в этой связи правил в отношении определенных видов исследований.

Президенты подчеркнули важность деятельности на регулярной основе Рабочей группы высокого уровня по вопросам Каспийского моря в целях обзора различных аспектов сотрудничества и координации согласования пятисторонних документов.

Первоочередной задачей каспийского переговорного процесса является скорейшее согласование в пятистороннем формате проекта Соглашения о методике установления прямых исходных линий на Каспийском море.

В целях повышения эффективности каспийского сотрудничества и координации взаимодействия в рамках пятисторонних отраслевых механизмов министры иностранных дел проводят на регулярной основе встречи и обсуждения, в ходе которых будут рассматриваться вопросы развития, углубления, оптимизации пятистороннего сотрудничества на Каспийском море, совершенствования его форматов, вырабатываться согласованные меры для реализации решений, подготовки повестки и перечня итоговых документов каспийских саммитов, а также иные вопросы, представляющие взаимный интерес.

Президенты выразили удовлетворение процессом формирования правовых основ сотрудничества прибрежных государств на Каспии и отметили необходимость продолжения активной работы на этом направлении.

Президенты отметили важность ускорения процесса согласования проектов пятисторонних документов, разрабатываемых в настоящее время в развитие правовых основ каспийского сотрудничества, а также продолжения консультаций по обсуждению вопросов, связанных с реализацией ранее подписанных соглашений.

Президенты выразили единое мнение о том, что одной из главных задач, стоящих перед прикаспийскими странами на современном этапе, является дальнейшая консолидация усилий в области предупреждения чрезвычайных ситуаций санитарно-эпидемиологического характера и реагирование на вспышки инфекционных заболеваний. С удовлетворением отмечена взаимная поддержка и проявление солидарности прикаспийских стран в сложных условиях, вызванных пандемией коронавирусной инфекции.

Подчеркнута важность укрепления экономических и технологических связей между прикаспийскими государствами, роль Первого Каспийского Экономического Форума, состоявшегося 11-12 августа 2019 года в городе Туркменбаши, который явился значимой площадкой для обсуждения вопросов экономической тематики с широким вовлечением правительств, международных институтов, деловых кругов, научной общественности. Поддержано предложение о проведении Второго Каспийского Экономического Форума в Российской Федерации.

Президенты подтвердили заинтересованность в наращивании взаимодействия прикаспийских государств в энергетическом секторе.

Президенты приветствовали вступление в силу Соглашения между правительствами прикаспийских государств о сотрудничестве в области транспорта, подписанного в Актау 12 августа 2018 года.

Подтверждена приверженность принятым обязательствам в области охраны морской среды Каспийского моря.

Поддержано предложение о проведении Шестой Конференции Сторон Рамочной конвенции по защите морской среды Каспийского моря от 4 ноября 2003 года (Тегеранской конвенции) до конца 2022 года в Азербайджанской Республике.

Президенты с удовлетворением отметили, что активное развитие всеобъемлющего взаимовыгодного пятистороннего сотрудничества, укрепление имеющих глубокие исторические корни отношений дружбы и добрососедства отвечают коренным интересам народов прибрежных стран, служат делу мира и безопасности.

Президенты подчеркнули, что Каспийское море является морем мира, согласия, добрососедства и плодотворного международного сотрудничества.

Отмечена важность взаимодействия в военной сфере на Каспийском море.

Президенты высказались за продвижение переговорного процесса по согласованию проекта Соглашения о мерах доверия в области военной деятельности на Каспийском море, которое послужит обеспечению безопасности и стабильности, установлению норм и правил взаимодействия прикаспийских государств в военной сфере в соответствии с принципами Конвенции о правовом статусе Каспийского моря.

Регулярный характер каспийских саммитов позволяет определить приоритеты сотрудничества на Каспийском море и регионального развития, вырабатывать общие подходы к реализации намеченных целей. Подтверждено намерение и далее поддерживать практику встреч глав прикаспийских государств.

Выражена признательность Туркменистану за высокий уровень организации Шестого каспийского саммита и оказанное гостеприимство.

Седьмой каспийский саммит состоится в согласованные сроки в Исламской Республике Иран.

г. Ашхабад, 29 июня 2022 года