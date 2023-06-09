Опубликован список запланированных встреч Касым-Жомарта Токаева

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сегодня в рабочем графике Главы государства запланирован ряд встреч, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.

Президент проведет встречу с Председателем Президиума Боснии и Герцеговины Желькой Цвиянович.

Касым-Жомарт Токаев примет делегацию ООН в составе помощника Генерального секретаря ООН по политическим вопросам Мирослава Енчу, исполнительного директора ЭСКАТО Армиду Алисджабану и помощника Генерального секретаря ООН – заместителя администратора ПРООН Ивану Живкович.

Кроме того, Президент проведет встречи с:

– Европейским комиссаром по вопросам сельского хозяйства Янушем Войчеховским;

– Председателем совета директоров и главным исполнительным директором Total Energies Патриком Пуянне;

– Председателем правления Sun Seven IG У Чжэном;

– Генеральным директором ВТО Нгози Оконджо-Ивеалой.