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Опубликован список запланированных встреч Касым-Жомарта Токаева

Редактор:  
Зифа Хабирова
9 Июня 2023, 09:04
Опубликован список запланированных встреч Касым-Жомарта Токаева

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сегодня в рабочем графике Главы государства запланирован ряд встреч, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.

Президент проведет встречу с Председателем Президиума Боснии и Герцеговины Желькой Цвиянович.
Касым-Жомарт Токаев примет делегацию ООН в составе помощника Генерального секретаря ООН по политическим вопросам Мирослава Енчу, исполнительного директора ЭСКАТО Армиду Алисджабану и помощника Генерального секретаря ООН – заместителя администратора ПРООН Ивану Живкович.
Кроме того, Президент проведет встречи с:
– Европейским комиссаром по вопросам сельского хозяйства Янушем Войчеховским;
– Председателем совета директоров и главным исполнительным директором Total Energies Патриком Пуянне;
– Председателем правления Sun Seven IG У Чжэном;
– Генеральным директором ВТО Нгози Оконджо-Ивеалой.


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