Опубликован список улиц и график отключения электричества в Алматы

Список улиц и график плановых ремонтных работ на городских линиях электропередачи «Алатау Жарық Компаниясы» публикует еженедельно. В компании отметили, что предстоящие работы будут вестись точечно, с устранением дефектов. Ниже список улиц и планируемое время отключения.

18 марта с 8:00 до 17:00 часов:

жилые дома в микрорайоне Туркестан;

микрорайон Айгерим-1, улица МТФ;

микрорайон Шанырак-1, улицы Алпамыса, Аулиеагаш, Кайнар;

улица Ачинская, 1;

улица Беломорская, 30, 32, 35, 37;

улица Усть-Каменогорская, 62-70;

улица Бокеева, 55-98;

уилца Сакко и Ванцетти, 1,2,3;

улица Сахалинская, 1,2;

улица Сокпакбаева, 52-68;

улица Фадеева, 99-113;

улицы Жамбыла, Айтиева, Кабанбай батыра, Ауэзова;

улицы Жамбыла, Шагабутдинова, Кабанбай батыра, Муратбаева;

микрорайон Карагайлы, улицы Мусина, Тажиева, Каусар;

микрорайон Таусамалы, улицы Айтматова, Райымбека;

микрорайон Карасу, улица Балауса, 28, 32, 34, 36;

микрорайон Южный, 2, 6, 8, 7, 40, 40а, 40б, 42, 46, 50, 57, 65, 81, 83;

улица Аралкум, 24, 27, 65, 66;

улица Баганалы орда, 39, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 55, 56, 58, 55/1, 60, 61, 62, 94, 95, 99;

улица Высоковольтная, 4, 14;

улицы Бейсебаева, Целинная, Белова, Бартольда, Андронникова;

улица Сейфуллина, 87А, 89, 91, 93, 95;

улица Жумабаева, четные с 34 по 52, нечетные с 27 по 43, 53;

улица Кассина, четные с 40 по 62, 55, 78А;

улица Кипренского, 1-16;

улица Марийская, 1А, квартиры 1-15;

улица Удмуртская, 1-7;

улица Таласская, четные с 2 до 20;

микрорайон Айнабулак, 1-6;

улицы Тропинина, Сенгирбаева, Гагарина;

улица вторая Космодемьянская, 4-41;

улица третья Космодемьянская, 3-18;

улица Нурмагамбетова, 284-436;

переулок Кошек батыра, № 5, 6;

улица Кунаева, 58, 62;

улица Валиханова, 43, 45;

улица Жибек жолы, 60, 54, 68, 43;

улица Атамекен, 1-13;

улица Тайбурыл, 7-18;

микрорайон Тастак-1, 11-14.

19 марта с 8:00 до 17:00 часов:

микрорайон Тастак-1, 2-9;

улица Карменова, 53-65;

проспект Достык, 248;

улица Рубинштейна, 3 А-12;

улица Елебекова, 27-52;

улица Сырмак, 32-36;

улица Каменистая, 11-25;

улица Хан Тенгри, 1-20, 24, 24а;

улица Татыбекова, 1;

улица Халиуллина, 134;

улица Есил, 1-50,

улица Кереку, 1-40;

улицы Центральная, Дзержинского, Энергетическая, Западная;

улицы Кузьмина, Рабочая, Ровенского, Егорова, Кассина, Серпуховская, Великолукская, Сокольского;

улица Шемякина, 237-324;

улица Янки Купала, 43-53;

улица Михайловская, 1-49;

улица первая Высоковольтная, 1, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 14, 15, 19, 27, 31, 33, 40, 41, 45, 47, 67, 68, 70, 71, 72, 72а, 74, 76, 77, 79, 80, 81, 84, 85, 85а, 89, 90, 95, 99, 99а, 100, 104в, 111, 104, 108, 101а, 127, 104в;

улица Аркалык, 3, 11, 13;

улица Молодежная, 168Б;

микрорайон Южный, 12, 12а, 25, 27, 28, 28а, 36, 44, 46, 48;

улицы Баганалы орда, Аралкум, Балкурай;

микрорайон Карагайлы, улицы Ерубаева, Туркестанская;

улица Егизбаева, 7А;

улицы Шевченко, Розыбакиева, Жамбыла, Кара су;

улицы Сатпаева, Туркебаева, Мынбаева, Брусиловского;

микрорайон Кок-Кайнар, улицы Мамбетова, Басаркобыз;

улица Ушкын, 38а;

улица Бенберина, 18-113;

улица Наби, 90-237.

20 марта с 8:00 до 17:00 часов:

микрорайон Кок-Кайнар улицы Жангельдина, Бугыты;

улицы Карасай батыра, Исаева, Богенбай батыра, Нурмакова;

микрорайон Карагайлы, улицы Сандыбайулы, лак Ана, Сарсенбина;

микрорайон Калкаман-2, улица Ашимова, больница № 1;

улица первая Высоковольтная, 1, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 14, 15, 19, 27, 31, 33, 40, 41, 45, 47, 67, 68, 70, 71, 72, 72а, 74, 76, 77, 79, 80, 81, 84, 85, 85а, 89, 90, 95, 99, 99а, 100, 104в, 111, 104, 108, 101а, 127, 104в;

улица Аркалык, 3, 11, 13;

улица Молодежная, 168Б;

микрорайон Южный 12, 12а, 25, 27, 28, 28а, 36, 44, 46, 48;

улицы Баганалы орда, Аралкум, Балкурай;

улица Тажибаева, 55, 57, 59;

улица Орджоникидзе, 174-287;

улица Новосибирская, 10-33;

улица Гёте Иоганна, 255-372;

улица Бакинская, 10-39;

улица Куйбышева, 33;

улица Халтурина, 8;

улица Димитрова, 1-16;

улица Мусабаева, 4;

улицы Центральная, Дзержинского, Энергетическая, Западная;

проспект Достык, 248А, 250, 248;

улица Елебекова, 29;

улица Абдуллиных, 6-8;

улица Жибек жолы, 17-39;

улица Каирбекова, 3-10, 6/1-12;

улица Калдаякова, 6-39;

улица Алимжанова, 14-32;

улица Макатаева, 28-32/2.

